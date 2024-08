Arquipélago de Alcatrazes proporciona divertida aventura de mergulho em SP

Ilhabela (SP)

Assim que os primeiros raios de sol aparecem, pelo menos duas dezenas de pessoas sonolentas já esperavam a chegada do barco Capitão Ximango ao porto do Perequê. É dali que, a cada duas semanas (ou quando o clima permite), a embarcação parte rumo a Alcatrazes, arquipélago a cerca de 35 km da costa do litoral norte de São Paulo.

Mesmo tão pertinho, o local tem uma aura de mistério porque, até 2016, só a Marinha podia ir até lá. Nos anos 1980, os militares escolheram as ilhas como alvo de exercícios de tiro por considerá-las menos relevantes em termos de biodiversidade do que Abrolhos, na Bahia, e Fernando de Noronha, em Pernambuco.

Mas mesmo sem corais coloridos, águas azul-turquesa ou praias de areia branca, Alcatrazes abriga muita vida. No fim da última era glacial, o aumento o nível do mar separou aquelas terras do continente, e muitas espécies que já estavam por lá continuaram evoluindo de um jeito muito particular. Tanto que há quem chame o lugar de "Galápagos brasileira", em referência ao arquipélago equatoriano famoso pelas explorações de Darwin.

Arquipélago de Alcatrazes pode ser visto do continente e de Ilhabela como uma pequena mancha no horizonte, mas visitação só foi permitida a partir de 2018 - Adriano Vizoni/Folhapress

Entre as mais de mil espécies que vivem em Alcatrazes hoje, pelo menos duas dezenas são endêmicas, como a jararaca-de-alcatrazes e a perereca-de-alcatrazes, uma espécie de rã e outra de bromélia.

Há ainda cerca de cem espécies de aves marinhas, como fragatas, atobás e trinta-réis, que formam ali o maior ninhal do tipo no Atlântico sul. Embaixo d’água, então, nem se fala.

Durante as décadas de treino de batalha naval, muitas organizações pediam o fim dos exercícios militares. Em 2016, um decreto do então presidente Michel Temer reconheceu o arquipélago como um refúgio de vida silvestre. A visitação turística começou no final de 2018.

Sai a Marinha, entra o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). Saem os navios e entram pequenas embarcações cheias de mergulhadores curiosos para ver o que, por tanto tempo, pouca gente podia ver.

Mergulhador prepara equipamento no trajeto de ida até Alcatrazes - Adriano Vizoni/Adriano Vizoni/Folhapress

TODOS A BORDO

O barco parte num clima geral de ansiedade. Todos estavam ali de última hora, uma vez que as vagas para as saídas regulares já estavam esgotadas —o passeio completo, incluindo equipamentos e instrutor, custa R$ 1.400. Havia ainda a possibilidade de avistar baleias e golfinhos, que viajam anualmente até Abrolhos para se reproduzir e nessa, cruzam a rota até Alcatrazes.

"Depois de oito anos da abertura do refúgio, vemos o resultado dos esforços de conservação", afirma Tome Nishioka, mergulhadora e sócia da agência especializada em mergulhos Rosa do Mar, que já tem lista de espera até o fim do ano. "Há notícias de cardumes de tubarão, e também uma temporada de baleias muito boa. Tudo isso ajuda a aumentar a curiosidade por Alcatrazes."

A saída extra foi organizada devido a uma combinação de fatores não muito comum: a ausência de frentes frias, que deixou o céu limpo, sem chance de chuva, e o mar calmo, com ondulações mínimas. O clima ideal para visitar o arquipélago.

Quando o barco zarpa, é hora do café da manhã, com pães, frios, bolos e sucos. Cerca de 40 minutos mar adentro, gritos de "olha lá!" chamam a atenção para uma baleia jubarte se arqueando a poucos metros da embarcação. Foi a única durante todo o passeio, mas muito mais eficiente que o café para acordar a galera.

Três horas depois (ou 1h30, se você for de lancha), o que era só uma silhueta no horizonte começa a se erguer em frente ao barco. Há a ilha principal, com 2,5 km de extensão, outras quatro menores e alguns pequenos rochedos.

Depois de algumas horas em alto mar, o que era apenas uma sombra no horizonte começa a se erguer em frente ao barco: estamos chegando em Alcatrazes - Adriano Vizoni/Adriano Vizoni/Folhapress

Na chegada, o barco contorna todo o arquipélago, revelando toda a sua exuberância e também os alvos e marcas de tiros deixados pela Marinha. No lado de fora da ilha, aquele voltado ao oceano, um cardume de tubarões rodeia o barco com seu nado ágil e esguio —um daqueles momentos em que o olho humano se prova superior a qualquer câmera.

Alcatrazes não tem praia e, ainda que tivesse, aportar é proibido. No Portinho, uma enseada virada para o continente e considerada um ponto de mergulho mais seguro, o barco enfim desliga os motores, e logo fica vazio. Finalmente, é hora de mergulhar.

Mergulhador nada no mar de Alcatrazes, próximo ao barco Capitão Ximango; Alcatrazes não tem praia e, ainda que tivesse, também não é permitido aportar na ilha - Adriano Vizoni/Folhapress

SOB A SUPERFÍCIE

Os paredões que vemos sobre a superfície se estendem por muitos metros abaixo dela, onde grandes rochas, absolutamente gigantescas, se empilham umas sobre as outras. A água esfria ainda mais com a profundidade que, para quem consegue lidar com a aflição de mergulhar tão fundo, pode beirar os 20 metros.

A visibilidade embaxo d’água naquele dia não era das melhores, disseram os instrutores. Mas mesmo assim foi possível observar estrelas-do-mar, ouriços, peixes multicoloridos e até grandes cardumes —tão numerosos quanto as centenas de aves que sobrevoam o arquipélago. Nada tão exuberante como em Noronha, mas certamente muito mais abundante do que geralmente se espera

das águas do litoral paulista.

Depois de algumas horas, todos retornam ao convés para o almoço, que é preparado no próprio barco enquanto a galera está na água. São servidos arroz, feijão, legumes variados e frango, além de sucos e refrigerantes. Logo em seguida, um café da tarde com biscoitos e petiscos fica à disposição até o fim do passeio.

À tarde, há um segundo mergulho em outro ponto da ilha. Os menos experientes ficam nos arredores da embarcação, enquanto os que têm mais autonomia aproveitam para nadar mais longe. No retorno, eles relatam a sorte de ter avistado tartarugas e outros tubarões —arredios às bolhas de ar que a

nossa respiração cria na água, eles são mais difíceis de ver.

Quando os lábios já parecem ressecados pelo sal e o cansaço começa a bater mais forte, é hora de voltar. Visto de Alcatrazes, o continente parece só uma linha mais escura no horizonte. Até lá, são mais três horas de viagem. Desta vez, embaladas pelos relatos e trocas de fotos da aventura, por um belo pôr-do-sol em meio ao Atlântico e, para alguns, por uma boa soneca em alto mar.