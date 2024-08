Temporada de cruzeiros 2025 está com vendas abertas: veja valores, datas e rotas

São Paulo

A temporada de cruzeiros 2024/2025 promete ser quase tão longa e grandiosa quanto a última. Em novembro, nove navios começam a chegar à costa brasileira para cinco meses viagens pelo nosso litoral. O encerramento está previsto para acontecer um pouco mais cedo, no fim de abril –a última se estendeu até maio.

Na região Sudeste, três companhias vão oferecer cruzeiros saindo de Santos e Rio de Janeiro. Os navios da MSC e da Costa Cruzeiros partem e chegam em portos brasileiros, enquanto a Norwegian Cruise Line terá apenas roteiros internacionais, com embarque no porto carioca.

Navio do cruzeiro Costa Diadema - Divulgação

A concorrência, cada vez mais acirrada, tem feito as companhias capricharem na programação e investirem na democratização das tarifas –cresceu a oferta de minicruzeiros, a partir de três noites.

A MSC, única que terá rotas para o Nordeste brasileiro, trará outra vez para o país o MSC Grandiosa, o maior navio de passageiros a navegar em nossa costa –com capacidade para 6.334 hóspedes, a embarcação tem como principal atração a galeria de lojas e restaurantes, sob cúpula de LED.

A Costa Cruzeiros, que vai explorar as praias do litoral sul do Brasil e os portos da Argentina e Uruguai, anuncia que seu Costa Pacífica é o navio mais divertido da temporada. A Festa Silenciosa, na qual os hóspedes ouvem o som de DJs em fones de ouvido, e etapas licenciadas do concurso de canto The Voice fazem parte dos roteiros.

Ceias de Natal com presença de Papai Noel e festas de Réveillon também estão agendadas —a MSC terá um navio ancorado diante da praia de Copacabana, na virada do ano, enquanto a Costa levará seus hóspedes para a queima de fogos em Santos, no litoral paulista.

Os cruzeiros transatlânticos também estão cada vez mais atraentes, com descontos polpudos para reservas antecipadas. "É o melhor custo-benefício, se você dividir a tarifa pelo número de dias. Com o conforto de um hotel cinco estrelas, o hóspede ainda aproveita a estrutura do navio e os passeios nas cidades de destino", afirma Ruy Ribeiro, diretor comercial da Costa Cruzeiros.

Confira, a seguir, alguns roteiros que já estão à venda.

EMBARQUE EM SÃO PAULO

Abertura da temporada

A Costa Cruzeiro inaugura sua temporada 2024/2025 no dia 22 de novembro, quando o navio Costa Pacifica deixa o porto de Santos com destino à cidade catarinense de Balneário Camboriú –entre as excursões oferecidas estão a visita ao parque Beto Carrero World e o passeio para a Praia das Laranjeiras, na réplica de um antigo galeão de piratas. Na volta, o cruzeiro faz uma parada em Ilhabela, antes de regressar a Santos, no dia 25 de novembro.

Quanto: a partir de R$ 5.070 por pessoa

Reservas: costacruzeiros.com

Natal em alto mar

Os passageiros que embarcarem no MSC Seaview em 22 de dezembro, em Santos, terão a chance de celebrar o Natal no meio do oceano –na noite de 24 de dezembro, haverá ceia com direito a decoração temática. No dia 25, a embarcação atraca em Salvador, depois parte para Ilhéus, Rio de Janeiro e retorna a Santos, no dia 29 de dezembro.

Quanto: a partir de R$ 4.905 por pessoa

Reservas: msccruzeiros.com.br

Navio MSC Grandiosa ORG XMIT: MC, 11:43 08.04.2019 - Ivan Sarfatti/Divulgação

Ceia a bordo

No dia 22 de dezembro, o navio Costa Pacifica zarpa do porto de Santos para um cruzeiro de cinco dias em direção ao sul do Brasil. Após uma parada em Ilhabela, no litoral paulista, a embarcação segue para Porto Belo, em Santa Catarina, onde acontece a ceia de Natal a bordo, na noite de 24 de dezembro. Depois de um dia de navegação, o navio chega a Santos no dia 26.

Quanto: a partir de R$ 5.106,20 por pessoa

Reservas: costacruzeiros.com

Réveillon em Copacabana

No dia 27 de dezembro, o navio MSC Grandiosa parte de Santos com destino a Salvador. Na volta, no dia 31 de dezembro, ancora no Rio de Janeiro, onde os hóspedes assistirão, a bordo, à queima de fogos de Copacabana. O navio ainda atraca em Búzios, Angra dos Reis e Ilhabela antes de chegar a Santos, no dia 4 de janeiro.

Quanto: a partir de R$ 8.943 por pessoa

Reservas: msccruzeiros.com.br

Queima de fogos em Santos

Pela primeira vez, a baía de Santos terá um navio de cruzeiro ancorado durante a queima de fogos do Réveillon. O navio Costa Pacifica deixa o porto paulista no dia 29 de dezembro, passa por Angra dos Reis (RJ) e Ilhabela (SP), volta a Santos para a passagem do ano, depois segue para Balneário Camboriú (SC), Búzios (RJ) e Rio de Janeiro, para chegar de volta a Santos no dia 5 de janeiro.

Quanto: a partir de R$ 11.228 por pessoa

Reservas: costacruzeiros.com

Área externa do cruzeiro Costa Pacifica - Divulgação

Carnaval em ritmo baiano

Quem zarpar do porto de Santos, no dia 23 de fevereiro, no navio MSC Seaview, vai ter a chance de conhecer dois dos mais famosos carnavais do país. A embarcação passa por Salvador e Ilhéus, na Bahia, e pelo Rio de Janeiro, antes de chegar de volta em Santos, no dia 2 de março, em pleno domingo de Carnaval.

Quanto: a partir de R$ 3.925 por pessoa

Reservas: msccruzeiros.com.br

Pré-Carnaval na Argentina

No dia 22 de fevereiro, sábado anterior ao feriado, o navio Costa Diadema deixa o porto de Santos rumo ao sul, para um cruzeiro de oito dias. Após uma parada em Itajaí, litoral de Santa Catarina, a embarcação segue para Montevidéu, no Uruguai, e Buenos Aires, na Argentina, onde shows de tango fazem parte do portfólio de excursões. Após dois dias de navegação, os passageiros desembarcam em Santos no dia 1 de março, sábado de Carnaval.

Quanto: a partir de R$ 6.314 por pessoa

Reservas: costacruzeiros.com

EMBARQUE NO RIO DE JANEIRO

Férias de dezembro

Ao longo de 17 dias, a partir de 4 de dezembro, o navio Norwegian Star percorre sete portos e chega à Antártica. No caminho, a embarcação faz paradas em Montevidéu, no Uruguai; Buenos Aires e Puerto Madryn, na Argentina; Punta Arenas, no Chile; Ushuaia, na Terra do Fogo; Baía do Almirantado e Ilha Elefante, na Antártica; e Porto Stanley, capital das Ilhas Falkland. O desembarque acontece no dia 21 de dezembro, em Buenos Aires.

Quanto: a partir de R$ 20.328 por pessoa

Reservas: ncl.com/br/pt

Navio de cruzeiro Norwegian Dawn - Michele Verdure/Divulgação

Ceia natalina no Uruguai

No dia 20 de dezembro, o navio MSC Orchestra deixa o porto carioca em direção ao sul do continente. Após dois dias inteiros de navegação, o cruzeiro chega à capital argentina, no dia 23, e a Montevidéu, no Uruguai, no dia 24, onde os hóspedes participam da ceia de Natal a bordo. A embarcação segue então para Punta del Leste antes de rumar para o Rio de Janeiro, onde chega no dia 28 de dezembro.

Quanto: a partir de R$ 5.473 por pessoa

Reservas: msccruzeiros.com.br

Volta ao mundo em três meses

Não é força de expressão –o navio Costa Deliziosa deixa o porto carioca, no dia 30 de dezembro, para percorrer 40 portos da América do Sul, Oceania, África e Europa. A viagem termina 108 dias depois em Trieste, cidade no extremo nordeste da Itália, banhada pelo Mar Adriático. A tarifa inclui todas as refeições com bebidas e 15 excursões.

Quanto: a partir de R$ 156.290 por pessoa

Reservas: costacruzeiros.com

Pausa no Carnaval

Com apenas quatro dias de duração, o minicruzeiro no MSC Orchestra deixa o Rio de Janeiro no dia 27 de fevereiro, pouco antes do começo da folia, vai até Ilhabela, no litoral de São Paulo, e retorna ao porto carioca –a chegada acontece no domingo de Carnaval.

Quanto: a partir de R$ 2.483 por pessoa

Reservas: msccruzeiros.com.br

Cassino do Costa Pacifica - Divulgação

Viagem transatlântica

O cruzeiro a bordo do Norwegian Star cruza o Oceano Atlântico a partir do Rio de Janeiro, com saída no dia 15 de março. Ao longo de 16 dias, os passageiros percorrem 11 portos: Búzios (RJ), Salvador (BA), Maceió (AL), Recife (PE), Porto Grande e Santa Maria (Cabo Verde), Santa Cruz de Tenerife e Las Palmas (Ilhas Canárias) e Funchal (Ilha da Madeira). O desembarque acontece no dia 31 de março, em Lisboa.

Quanto: a partir de R$ 12.602 por pessoa

Reservas: ncl.com/br/pt