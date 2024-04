O deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), relator do PL das Fake News, afirmou à Folha que há dificuldades para aprovação da matéria. "Há uma questão incontornável que é a oposição ideológica à regulação de plataformas. Nenhuma proposta servirá", diz.

Há a percepção de uma ala política, próxima ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), de que o projeto precisa ter o texto todo reformulado e também que seja feita a mudança de relator.

Segundo essa linha, Silva não teria mais condições de estar à frente do texto, travado há quase um ano. Se isso for seguido, a proposta começaria praticamente do zero.

Orlando Silva liderou as negociações e diz que é prerrogativa do presidente da Câmara designar outro relator. Mas menciona obstáculos à aprovação do tema, citando que foram feitas diversas reuniões e várias propostas trabalhadas com a indústria, sociedade civil e governo.

O atrito entre o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e o empresário Elon Musk tornou o cenário para o projeto de lei das Fake News ainda mais adverso na Câmara dos Deputados.

O projeto de lei prevê, entre outros pontos, responsabilizar as big techs por conteúdos criminosos publicados nas plataformas. No início do ano a Polícia Federal concluiu que a atuação do Google e do Telegram contra o PL das Fake News configurou "abuso de poder econômico, manipulação de informações" e uma possível violação contra a ordem de consumo.

Empresas de tecnologia também coordenaram ofensiva contra o projeto.