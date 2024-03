Quem é o melhor jogador da história do futebol?

Pergunta de fácil resposta para mim: Pelé.

Mesmo não o tendo visto jogar (quando comecei a ver futebol o Rei já tinha parado), vi (em vídeos), li e ouvi o suficiente para considerar que Edson Arantes do Nascimento está (muito) à frente de qualquer outro que acompanhei e que não acompanhei.

Isso em comparação com a década de 1980 (Maradona, Platini, Baresi, Van Basten), a de 1990 (Romário, Ronaldo Fenômeno, Zidane, Baggio, Koeman), a de 2000 (Ronaldinho Gaúcho, de novo Zidane e Fenômeno), a de 2010 (Messi, Cristiano Ronaldo) e a atual, que são as que assisti a centenas e centenas de jogos, ou com as anteriores.

Pelé atua pelo Brasil contra o Malmö, na Suécia, em 1960; nessa partida ele marcou dois gols na goleada por 7 a 1 - 8.mai.1960/AFP

Porém a minha opinião certamente não é a de todos.

Fãs mais jovens de futebol, mesmo tendo informações detalhadas de Pelé, podem considerar Messi e/ou Cristiano Ronaldo superiores.

É a influência do presente, do que se vê, que geralmente supera a do passado, do que se não viu.

Logo atrás de Pelé, eu coloco Maradona, Messi e Garrincha (outro brasileiro cujas maravilhas só pude apreciar em vídeos e filmes) como os suprassumos do futebol.

Dá para debater por horas esse tema com qualquer pessoa que goste do esporte (colegas de profissão, amigos, parentes etc.).

Como estou sem acesso a eles no momento em que escrevo e gostaria de uma outra visão, imediata, que me avalize ou me contraponha, decidi recorrer ao ChatGPT, o robô "sabe tudo" mais famoso que existe.

Aproveitei e perguntei também à tecnologia de inteligência artificial (IA) acerca dos melhores por posição e do melhor treinador, historicamente. E, sem deixar de lado o futebol feminino, quem é a melhor jogadora de todos os tempos.

O ChatGPT, alertando que sua base de dados está atualizada até 2022, elencou os seus escolhidos, em ordem de relevância, sempre com um comentário nesta linha: a escolha é "altamente subjetiva e frequentemente gera debates acalorados entre fãs".

Vamos às perguntas e às respostas do chatbot, as quais, nota-se, são recheadas de adjetivos ("lendário", "impressionante", "notável" e "icônico", entre outros).

Quem é o melhor jogador de futebol da história?

Pelé (Edson Arantes do Nascimento) - O lendário jogador brasileiro que conquistou três Copas do Mundo com a seleção brasileira e marcou mais de mil gols em sua carreira. Diego Maradona - O astro argentino conhecido por seu papel crucial na vitória da Argentina na Copa do Mundo de 1986 e por sua habilidade excepcional com a bola. Lionel Messi - O jogador argentino, muitas vezes considerado um dos maiores de todos os tempos, com múltiplos prêmios de melhor jogador do mundo da Fifa e uma carreira notável no Barcelona e na seleção argentina. Cristiano Ronaldo - O talentoso jogador português com uma carreira repleta de sucessos tanto em clubes quanto na seleção nacional, incluindo múltiplos prêmios de melhor jogador do mundo da Fifa e conquistas em várias ligas europeias.

Estátuas de Messi, Pelé e Maradona no Museu do Futebol Sul-Americano, em Luque (Paraguai), segurando as taças que conquistaram em Copa do Mundo - Norberto Duarte - 18.mar.2024/AFP

Quem é o melhor atacante de futebol da história?

Pelé (Edson Arantes do Nascimento) - O lendário atacante brasileiro que é amplamente considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos. Pelé conquistou três Copas do Mundo com a Seleção Brasileira e marcou mais de mil gols em sua carreira. Diego Maradona - Embora seja mais conhecido por suas habilidades como meio-campista, Maradona também atuou como atacante em várias ocasiões. Ele é reverenciado por sua incrível habilidade técnica, dribles e capacidade de marcar gols decisivos. Lionel Messi - O atacante argentino é amplamente considerado um dos maiores jogadores da história do futebol. Messi é conhecido por sua habilidade excepcional com a bola, visão de jogo e capacidade de marcar gols de todas as maneiras possíveis. Cristiano Ronaldo - Outro gigante do futebol moderno, Cristiano Ronaldo é um atacante português conhecido por sua incrível capacidade atlética, habilidade de finalização e habilidade no jogo aéreo. Ele é um dos maiores goleadores da história do futebol. Ferenc Puskás - O lendário atacante húngaro é lembrado por sua impressionante carreira com o Honvéd e a seleção húngara nas décadas de 1940 e 1950. Ele foi um dos maiores artilheiros de sua época e é conhecido por sua precisão e potência nos chutes.

Quem é o melhor goleiro de futebol da história?

Lev Iashin - Conhecido como "Aranha Negra", Iashin foi um goleiro soviético que se destacou durante as décadas de 1950 e 1960. Ele é o único goleiro a ganhar o prêmio Bola de Ouro, em 1963. Gordon Banks - O lendário goleiro inglês ficou famoso por sua atuação na Copa do Mundo de 1966, na qual a Inglaterra conquistou o título. Banks é particularmente conhecido por sua famosa defesa contra uma cabeçada de Pelé na Copa do Mundo de 1970. Dino Zoff - Este goleiro italiano é lembrado por sua longa e bem-sucedida carreira, incluindo uma vitória na Copa do Mundo de 1982, quando ele tinha 40 anos, tornando-se o mais velho goleiro a vencer o torneio. Peter Schmeichel - O dinamarquês ficou famoso por sua impressionante carreira no Manchester United, onde ganhou vários títulos, incluindo a Liga dos Campeões da Uefa, e é frequentemente lembrado por suas habilidades de liderança e por suas defesas cruciais. Gianluigi Buffon - Buffon é amplamente considerado um dos maiores goleiros da era moderna. O italiano conquistou inúmeros títulos com a Juventus e a seleção italiana e manteve um alto nível de desempenho ao longo de sua longa carreira.

Mural em Moscou mostra Lev Iashin, lendário goleiro da União Soviética - Iuri Kadobnov - 23.dez.202/AFP

Quem é o melhor jogador de meio de campo de futebol da história?

Diego Maradona - Embora seja mais conhecido por suas habilidades como atacante, Maradona também frequentemente atuava como meio-campista durante sua carreira. Ele era famoso por sua incrível habilidade técnica, visão de jogo e capacidade de criar oportunidades de gol para seus companheiros de equipe. Pelé (Edson Arantes do Nascimento) - Pelé era um jogador versátil que podia atuar em várias posições, incluindo meio-campo. Sua combinação de habilidades técnicas, visão de jogo e capacidade de marcar gols o tornava uma ameaça em qualquer lugar do campo. Michel Platini - O ex-meio-campista francês era conhecido por sua elegância em campo, inteligência tática e habilidade de marcar gols decisivos. Ele teve uma carreira brilhante com clubes como Juventus e seleção francesa, conquistando vários títulos e prêmios individuais. Zinedine Zidane - O lendário meio-campista francês era conhecido por sua habilidade técnica excepcional, visão de jogo e capacidade de controlar o ritmo de uma partida. Ele teve sucesso tanto em clubes quanto na seleção francesa, conquistando inúmeros títulos, incluindo a Copa do Mundo de 1998. Johan Cruyff - O icônico jogador holandês é amplamente considerado um dos maiores meio-campistas da história do futebol. Ele era conhecido por sua inteligência tática, visão de jogo e capacidade de liderança em campo, influenciando gerações futuras de jogadores e treinadores.

Quem é o melhor zagueiro de futebol da história?

Franz Beckenbauer - O lendário zagueiro alemão, conhecido como "Der Kaiser", foi um dos primeiros defensores a combinar habilidades defensivas sólidas com a capacidade de contribuir para o ataque. Ele venceu a Copa do Mundo com a Alemanha Ocidental em 1974 e teve uma carreira estelar com o Bayern de Munique. Bobby Moore - Capitão da seleção inglesa que conquistou a Copa do Mundo de 1966, Moore é amplamente considerado um dos maiores zagueiros de todos os tempos. Ele era conhecido por sua inteligência tática, calma e elegância em campo. Franco Baresi - Um dos maiores jogadores da história do Milan e da seleção italiana, Baresi era conhecido por sua leitura de jogo excepcional, posicionamento e habilidade de desarme. Ele ganhou inúmeros títulos com o Milan e é amplamente respeitado por sua contribuição ao jogo. Paolo Maldini - Outro ícone do Milan e da seleção italiana, Maldini é reverenciado por sua longevidade e consistência em alto nível. Ele era conhecido por sua inteligência tática, liderança e habilidades defensivas impecáveis. Ronald Koeman - O zagueiro holandês era conhecido por sua habilidade de marcar gols de longa distância, mas também era um defensor sólido. Ele teve uma carreira ilustre com clubes como Ajax, Barcelona e PSV, além de representar a seleção holandesa.

Homenagem em Munique a Franz Beckenbauer, morto no começo deste ano - Angelika Warmuth - 19.jan.2024/Reuters

Quem é o melhor técnico de futebol da história?

Rinus Michels - Considerado um dos pioneiros do "futebol total", Michels teve sucesso tanto no Ajax quanto na seleção holandesa, liderando o Ajax a três títulos consecutivos da Eredivisie e a vitórias na Copa da Europa, e a seleção holandesa para a final da Copa do Mundo de 1974. Sir Alex Ferguson - O lendário treinador escocês é amplamente considerado um dos maiores treinadores de clubes da história do futebol. Ferguson teve uma carreira excepcionalmente bem-sucedida no comando do Manchester United, onde conquistou inúmeros títulos da Premier League, além de títulos europeus, incluindo duas Ligas dos Campeões da Uefa. Arrigo Sacchi - O ex-treinador italiano ficou famoso por sua abordagem tática revolucionária e por seu sucesso com o Milan. Ele liderou o Milan a títulos da Série A, da Copa da Europa e da Supercopa da Uefa, além de ser conhecido por seu estilo de jogo ofensivo e pressão intensa sobre os adversários. Pep Guardiola - O treinador espanhol é conhecido por sua filosofia de jogo ofensivo e posse de bola. Guardiola teve sucesso em clubes como Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City, conquistando múltiplos títulos nacionais e internacionais, incluindo a Liga dos Campeões da Uefa. José Mourinho - Conhecido como "The Special One", Mourinho é um dos treinadores mais carismáticos e bem-sucedidos da história do futebol. Ele ganhou títulos em vários clubes de elite europeus, incluindo Porto, Chelsea, Inter de Milão e Real Madrid, e é conhecido por sua abordagem pragmática e tática.

Quem é a melhor jogadora de futebol da história?

Marta Vieira da Silva (Marta) - A jogadora brasileira é amplamente considerada uma das maiores jogadoras de futebol feminino de todos os tempos. Ela foi eleita seis vezes como a melhor jogadora do mundo pela Fifa e é conhecida por sua habilidade técnica excepcional, visão de jogo e capacidade de marcar gols. Abby Wambach - A ex-jogadora americana é uma das maiores goleadoras da história do futebol feminino. Ela conquistou duas medalhas de ouro olímpicas e uma Copa do Mundo com a seleção dos Estados Unidos e é conhecida por sua presença física, capacidade aérea e liderança em campo. Birgit Prinz - A ex-jogadora alemã é considerada uma das maiores atacantes da história do futebol feminino. Ela conquistou três vezes o prêmio de melhor jogadora do mundo pela Fifa e foi uma peça fundamental na conquista de duas Copas do Mundo pela Alemanha. Michelle Akers - A ex-jogadora americana foi uma das pioneiras do futebol feminino e é amplamente considerada uma das melhores jogadoras de todos os tempos. Ela teve uma carreira de sucesso com a seleção dos Estados Unidos, conquistando duas Copas do Mundo e uma medalha olímpica de ouro. Homare Sawa - A jogadora japonesa é conhecida por sua habilidade técnica e liderança em campo. Ela foi uma das principais figuras na conquista da Copa do Mundo feminina pela seleção do Japão em 2011 e foi eleita a melhor jogadora do torneio.

Marta recebe em Zurique (Suíça) o prêmio da Fifa de melhor jogadora de 2007; ao todo, ela foi eleita a melhor do mundo seis vezes - Fabrice Coffrini - 17.dez.2007/AFP

Concordo com algumas colocações do ChatGPT e não com outras.

Entre os treinadores, é inconcebível mencionar José Mourinho e não Vitorio Pozzo, campeão com a Itália em duas Copas do Mundo (1934 e 1938).

Peter Schmeichel como o quarto melhor goleiro trata-se de um desmesurado exagero. Casillas (Espanha) e Sepp Maier (Alemanha), por exemplo, superam o dinamarquês.

E é uma incongruência, ao listar os melhores meio-campistas, colocar Maradona acima de Pelé, sendo que Pelé está acima de Maradona na relação dos melhores do robô, independentemente da posição.

Por fim, para não restringir este texto à análise do ChatGPT, levei a questão sobre o melhor futebolista da história para um concorrente, o Perplexity, escolhido aleatoriamente.

Em sua resposta, essa IA –ressaltando que "a questão sobre quem é o melhor jogador de futebol da história continua sendo objeto de debate acalorado entre fãs, especialistas e jogadores"– baseou-se na opinião de uma revista britânica e na do treinador Guardiola.

"O debate sobre quem é o melhor jogador de futebol da história é intenso, com diferentes opiniões e rankings. Segundo a revista "FourFourTwo", Lionel Messi foi considerado o melhor jogador de todos os tempos, seguido por Diego Maradona e Cristiano Ronaldo. No entanto, Pelé é frequentemente mencionado como um dos maiores jogadores da história, ocupando a quarta posição nesse ranking. Diversas personalidades do futebol, como Pep Guardiola, afirmam que Messi é o melhor jogador de todos os tempos, destacando sua consistência e desempenho ao longo dos anos."