São Paulo

A exposição do CBG (Clube Brasileiro do Gato), maior encontro de felinos da América Latina, acontece neste sábado (13) e neste domingo (14), no Clube Círculo Militar de São Paulo, próximo ao parque Ibirapuera, na zona sul da cidade, das 10h às 17h.

Serão mais de 200 bichanos de 20 raças diferentes, incluindo o persa (peludo e de focinho achatado), o maine coon (maior gato do mundo, chamado de gigante gentil), o sphynx (famoso gato sem pelos), o bengal (cruzamento com o gato-leopardo asiático), o devon rex (que inspirou Steven Spielberg a criar os traços do personagem do filme "E.T. O Extraterrestre") e o clássico SRD (sem raça definida, popularmente conhecido como vira-lata).

Gato da raça maine coon participa da Exposição Internacional Felina de Primavera Sofisticat, em Bucareste, na Romênia - Cristian Cristel - 11.mai.2024/Xinhua

Todos os gatos inscritos no evento participam de um concurso de beleza felina, e quem estiver por lá poderá acompanhar a disputa.

Juízes vindos brasileiros e de outros países irão eleger os melhores exemplares com base em categorias que consideram raça, faixa etária, e se fundamentam nos critérios da Fifé (Fédération Internationale Féline).

A entrada é gratuita, mas a doação de uma lata ou um pacote de leite em pó é bem-vinda —o alimento será destinado à Casa Hope, organização que oferece apoio a crianças com câncer.

A mesma quantidade de leite arrecadada será doada em ração pela marca PremieRpet para as ONGs Catland e Confraria dos Miados e Latidos, que resgatam gatinhos abandonados.

Quem quiser entender um pouco mais sobre a competição poderá participar das visitas monitoradas, conduzidas por um especialista em felinos e realizadas em grupos de até 10 pessoas. Os passeios ocorrem nos dois dias, às 11h, às 13h e às 15h. As inscrições poderão ser feitas no ponto de atendimento ao público do CBG, por ordem de chegada.

Também haverá lojinhas com produtos para gatos e para humanos.

217ª e 218ª edições da exposição do Clube Brasileiro do Gato

Quando: sábado (13) e domingo (14), das 10h às 17h

Onde: Clube Círculo Militar de São Paulo, 1.589, bairro Ibirapuera, na zona sul de São Paulo

Quanto: Grátis. Contribuição voluntária: uma lata de leite em pó

Mais informações: clubebrasileirodogato.com.br

É proibida a entrada de animais que não estejam inscritos no evento.

Siga o blog Gatices no Twitter, Instagram e Facebook.