É com o sugestivo apelido de "quartinho do amor" que se batizou um recinto utilizado por agentes penitenciários para torturar presos no Ceará. Não é caso isolado. Em 2019, a tortura já era denunciada por entidades de direitos humanos como atitude enraizada, sistemática e permanente naquele estado.

A criatividade é infinita. Segundo revelação de defensores públicos, publicada pela Folha, as técnicas incluem "torção de testículos" e teste de resistência que mistura tormento e zombaria: escolhido aleatoriamente, o preso é colocado em "posição taturana" (as descrições são complexas, mas, em síntese, o detento tem que sustentar o peso do corpo com os cotovelos, inclinado, cabeça baixa) e, se não aguentar, é então espancado.

Não é herança bolsonarista. O Ceará é governado por administradores "modernos e progressistas" desde o início da Nova República: primeiro pelo tucanato de Tasso Jereissati e Ciro Gomes, depois, a partir de 2015, pelo PT de Camilo Santana, atual ministro da Educação.

Preso mostra posição taturana que internos eram obrigados a ficar por ordem de agentes, sob o risco de agressão - Arquivo Defensoria do CE

O governador obscuro e perspicaz de São Paulo acaba de sancionar uma homenagem ao coronel Erasmo Dias, personagem nefasto da ditadura militar.

Preferiu fazer o agrado ao espalhafatoso fascista pelas mãos de seu vice, já que estava "palestrando" no rumoroso Fórum Jurídico de Lisboa –mesmo admitindo que não sabia exatamente por que teria sido convidado a falar. Quer imortalizar a mensagem repressiva: isso sim é herança de Bolsonaro, que cultua a tortura e o abate de suspeitos.

O vibrante mundo do futebol, pródigo em patrocinar episódios de estupro, além de racismo e homofobia, foi sacudido por mais uma cena espantosa. Em São Paulo, torcedores do Corinthians, descontentes com o desempenho esportivo de um atleta, invadiram o motel onde ele se encontrava com "algumas" mulheres (segundo a Gaviões da Fiel, eram nove), para agredi-lo com socos e tapas e festejos de rojão.

Na capital paulista, ao som de bombas disparadas pela Guarda Civil Metropolitana, a cracolândia se movimenta para o bairro central da Santa Efigênia. Segundo a prefeitura, agora aliada de Jair Bolsonaro, a concentração de usuários de droga tem "dinâmica própria".

Ex-PM de São Paulo diz para o UOL que pediu exoneração depois de denunciar perseguição por ser homossexual. Fala também em perigosa simbiose entre a Polícia Militar e a Igreja Universal.

André Valadão, que faz parte de família de pastores que explora o lucrativo negócio da Igreja Batista da Lagoinha, patrocina momentos gloriosos de ódio à população LGBTQIA+. Praguejando a partir de Orlando, nos EUA, o intolerante pastor bolsonarista, com mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais, diz que, se pudesse, Deus "matava tudo". O recado para os fiéis está dado: "agora está com vocês".

Mais um ataque a tiros em terra yanomami, em Roraima. Pelo menos uma criança morta.

Em Vitória, o complexo cultural Cais das Artes, projeto de Paulo Mendes da Rocha, enferruja e estraga. As obras estão paralisadas desde 2015. Lição deixada por Bolsonaro: o menosprezo à cultura costuma caminhar de mãos dadas com o desprezo aos direitos humanos.

Semana após semana, o país navega pelo oceano da violência e da incivilidade.

E morreu o dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, o Zê Celso, iluminado e iluminista, um mês depois de se casar com o ator Marcelo Drummond. Dionísio, era um contraponto visceral e anárquico às rotinas medonhas e mesquinhas do Brasil.