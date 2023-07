O ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga receberá convidados no lançamento da sua autobiografia "Queiroga: O Homem, o Médico e a Pandemia – A Superação da Emergência em Saúde Pública", que será realizado na sede da Associação Paulista de Medicina (APB), na capital paulista, no próximo dia 27.

O ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga durante entrevista à Folha, em Brasília - Pedro Ladeira - 1º.jun.2022/Folhapress

Queiroga assumiu a pasta em março de 2021, durante o governo do então presidente Jair Bolsonaro (PL). O cardiologista foi o quarto a ocupar o cargo em 12 meses de pandemia de Covid-19. Antes dele, chefiaram a pasta o militar Eduardo Pazuello, hoje deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, e os médicos Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich.

O livro narra a trajetória Queiroga, indo desde sua formação e especialização em cardiologia até sua nomeação para o ministério. O prefácio foi escrito por Bolsonaro.

O ex-presidente sempre foi um crítico das medidas preconizadas pela Organização Mundial da Saúde, alegando supostos malefícios mais graves como a paralisia da economia, e estimulou discursos e práticas negacionistas por vários meses, entre elas o uso de medicamentos comprovadamente ineficazes contra a doença.

Quando Queiroga anunciou o fim da emergência sanitária de Covid no Brasil, em abril de 2022, ele não fez menção a esses pontos de Bolsonaro, mas destacou a defesa que o governo fez da autonomia de médicos, mesmo os que seguiam o chamado "tratamento precoce", baseado no uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid —como a hidroxicloroquina, por exemplo.

"Agradeço aos médicos que, com a autonomia defendida pelo governo federal, utilizaram o melhor da ciência em favor dos pacientes, bem como a todos os profissionais de saúde que incansavelmente lutaram contra essa doença", afirmou Queiroga em seu discurso, na ocasião.

