O jornalista Fernando Morais, autor de "Olga" e da biografia do presidente Lula (PT), está coordenando a produção de uma série documental sobre a atuação do nazista Franz Stangl na Volkswagen do Brasil, durante o período da ditadura militar (1964-1985).

O austríaco foi comandante dos campos de extermínio de Treblinka e Sobibor, na Polônia, e fugiu para o Brasil. Aqui, ele foi contratado pela montadora.

Fábrica da Volks, no ABC paulista, em 1970; linha de produção do Fusca a primeira da montadora fora da Alemanha - Divulgação/Volkswagen do Brasil

Descoberto pela polícia, Stangl foi deportado para a Alemanha. Ele recebeu pena perpétua de prisão em outubro de 1970, após um julgamento em Dusseldorf, e morreu no cárcere no dia seguinte.

Intitulada "O Porão da Fábrica", a minissérie de quatro capítulos vai mostrar como Stangl identificava e enviava aos órgãos de segurança do regime militar os nomes das lideranças dos metalúrgicos do ABC.

A obra, que é coproduzida pela brasileira Grifa Filmes e pela alemã Gebrüder Beetz Filmproduktion, deve estrear no começo do próximo ano.

A ligação da Volkswagen com a ditadura no Brasil voltou a ser discutida nas últimas semanas após uma campanha publicitária da marca reunir, por meio de inteligência artificial, a cantora Elis Regina e a sua filha Maria Rita.

Houve críticas pelo fato da imagem da artista, que se posicionou contra a ditadura, ser associada a uma marca que teve ligação com o regime.

O produtor musical João Marcello Bôscoli, filho mais velho de Elis Regina, disse à coluna que entende e respeita, mas não concorda com as críticas.

"Se nós formos criar uma restrição a marcas que se envolverem em algum momento com algum tipo de governo ou algum tipo de ditadura ou coisa pior, a gente tem que pegar todas as empresas japonesas, todas as empresas alemãs, muitas empresas brasileiras, americanas e holandesas e estabelecer o mesmo tipo de crítica", afirmou.

Ex-funcionários e e seus familiares disseram que o serviço de segurança da VW no Brasil colaborou com os militares para identificar possíveis suspeitos, que foram detidos e torturados.

Em 2020, o grupo concordou em pagar R$ 36 milhões para indenizar as vítimas que foram torturadas ou parentes de pessoas mortas no período.

