A editora Fósforo lançará no segundo semestre deste ano do livro "O Vazamento", escrito por Natalia Viana. No volume, a jornalista investigativa relata sua colaboração com o Wikileaks, fundado por Julian Assange, e os dias em que viveu no QG do australiano, em Ellingham Hall, na Inglaterra.

No ano de 2010, Viana coordenou a investigação que resultou na divulgação de telegramas secretos de embaixadas dos EUA relacionados ao Brasil. O projeto foi batizado como "Cablegate".

O fundador do Wikileaks, Julian Assange, na varanda da embaixada do Equador em Londres, onde ficou refugiado - Justin Tallis - 19.mai.2017/AFP

Assange terá julgado nesta semana seu possível último recurso para tentar impedir sua extradição para os EUA, onde é processado pelo vazamento em massa de documentos confidenciais.

O procedimento foi aprovado pelo governo do Reino Unido em 2022. Assange é procurado pelas autoridades americanas devido a 18 acusações criminais, incluindo espionagem relacionada ao vazamento, via Wikileaks, de registros militares e telegramas diplomáticos confidenciais que, de acordo com o governo americano, colocou vidas em perigo.

