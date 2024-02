A Promotoria de Justiça do Meio Ambiente do Ministério Público de São Paulo instaurou um procedimento para apurar o fechamento dos Arcos do Beco, no fundo da sede do Teatro Oficina, na região central de São Paulo.

Na manhã de segunda (5), integrantes da companhia foram surpreendidos com funcionários do grupo Silvio Santos realizando o emparedamento da fachada posterior do edifício. O apresentador trava há anos uma disputa pelo terreno vizinho ao Oficina, localizado no Bexiga.

Ato no Teatro Oficina contra o fechamento dos arcos - Rubens Cavallari/Folhapress

Eles também retiraram uma escada azul de metal que fazia a conexão entre o teatro e a área externa, que é de propriedade do dono do SBT.

O Grupo Silvio Santos afirma ter uma decisão judicial favorável, que entendeu que a escada não fazia parte do projeto original de tombamento do Oficina. Não foi dada explicação sobre o fechamento dos arcos.

À coluna, o Ministério Público de São Paulo confirma que a retirada da escada foi autorizada pela Justiça.

Já sobre o fechamento dos arcos, um parecer da Promotoria do Meio Ambiente feito em janeiro apontou que a obra deveria ser autorizada pelos órgãos responsáveis pelo tombamento do teatro, segundo o advogado do Teatro Oficina, Juca Novaes.

O imóvel é tombado nas esferas municipal, estadual e federal pelo Conpresp (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental), pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico) e pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), respectivamente.

O Iphan e o Condephaat afirmam que não foram consultados sobre os serviços. Diante da situação, técnicos dos dois órgãos programaram para esta terça (6) uma vistoria no espaço. O Conpresp também afirmou que faria uma vistoria, mas não detalhou a data.

Nesta terça, integrantes do Oficina realizaram uma mobilização na sede do teatro contra a ação do Grupo Silvio Santos.

A disputa pelo terreno no entorno do Oficina se arrasta há anos, tendo sido encabeçada por um dos maiores nomes do teatro brasileiro, Zé Celso, que morreu em julho do ano passado. Por décadas, o dramaturgo tentou transformar o terreno no parque do Rio Bexiga, um espaço público com árvores e um córrego a céu aberto em plena região central de São Paulo.

Em dezembro do ano passado, um acordo do Ministério Público de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo tornou a criação do parque mais próxima de virar realidade.

A tratativa definiu a destinação de R$ 51 milhões para a implantação do espaço verde. A verba é proveniente de um acordo judicial com a Uninove e deve ser usada de forma prioritária para a aquisição ou desapropriação do terreno de Silvio Santos, de 11 mil metros quadrados situado entre as ruas Jaceguai, Abolição, Japurá e Santo Amaro.