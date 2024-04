A Anistia Internacional Brasil se reunirá com o procurador-geral de Justiça da Bahia, Pedro Maia Souza Marques, para cobrar o andamento das investigações do assassinato do ativista Pedro Henrique Cruz, na cidade de Tucano (BA), em 2018. A mãe dele, dona Ana Maria, também participará do encontro.

Pedro foi executado, aos 31 anos, com oito tiros disparados por três homens encapuzados que invadiram sua casa. Na época, fazia constantes denúncias sobre abusos da Polícia Militar na cidade. Ele foi o fundador da chamada "Caminhada da Paz", uma passeata anual contra a violência policial em Tucano.

A mão do ativista Pedro Henrique Cruz, dona Ana Maria, segura cartaz com foto do filho que foi assassinado - Anistia Internacional/Divulgação

Até hoje, quase seis anos após o assassinato, o caso não chegou aos tribunais. A Anistia Internacional e a família de Pedro temem que o caso seja arquivado sem respostas. Os suspeitos de terem cometido o assassinato são policiais. A Polícia Civil indiciou três agentes, mas o MP não ofereceu denúncia —o que tornaria os PMs réus.

O encontro com o procurador-geral ocorrerá no Ministério Público da Bahia (MP-BA), no próximo dia 16. O objetivo é cobrar explicações sobre o motivo de os suspeitos não terem sido denunciados ao Tribunal de Justiça e garantir que o crime não saia impune.

A Anistia Internacional lançou a campanha Escreva por Direitos, com uma petição exigindo que Ministério Público conclua as investigações sobre o assassinato de Pedro Henrique e que o Governo da Bahia garanta medidas de reparação e proteção para Ana Maria.

A mãe seguiu com o projeto do filho e continua a realizar, todos os anos, a Caminhada da Paz.

Procurado, o MP-BA diz que há um procedimento investigatório criminal em andamento, "que no momento aguarda a conclusão de exames periciais pelo Departamento de Polícia Técnica".

"O MP recebeu o inquérito policial e as informações trazidas nele estão sendo consideradas na análise. Trata-se de uma investigação complexa, que com o surgimento de novos elementos precisou ser prolongada", afirma.

Já a Polícia Civil diz, em nota, "inquérito policial foi concluído e remetido ao Poder Judiciário, com o indiciamento de três investigados". "Todas as diligências solicitadas pelo Ministério Público também foram realizadas e o procedimento foi novamente enviado."

