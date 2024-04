A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça notificou, nesta semana, dez sites de comércio eletrônico que estavam vendendo dióxido de cloro sob o falso pretexto de curar doenças como o autismo e de "inativar" vacinas tomadas anteriormente.

Usada em produtos de limpeza, a substância também é conhecida como Solução Mineral Milagrosa, MMS (da sigla em inglês para Miracle Mineral Supplement) e CDS. Seu uso foi intensamente propagado durante a pandemia de Covid-19, ainda que não houvesse qualquer comprovação científica de sua eficácia.

MMS vendido em encontro em igreja de São Paulo - Reprodução

As notificações foram enviadas pelo Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos Contra a Propriedade Intelectual, que está vinculado à Senacon, e tiveram como alvos os endereços Planeta Detox, Casa dos Naturais, Purificadordeagua.shop, AZ Natura, CLO2, Betesda Purificadores, Purifica Brasil, Nutriwave, Farma Cerrado e Dragon Fire Gateway.

A pasta afirma que o dióxido de cloro tem venda controlada e é uma substância química altamente reativa e tóxica. Sua ingestão pode causar irritação nos olhos, nariz, pulmões e garganta, náuseas, vômito, diarreia, desidratação severa e afetar a respiração, entre outras complicações, podendo levar à morte.

A ação contra as plataformas que lançam mão da propagação de informações falsas para vender o produto se deu no âmbito do Programa Saúde com Ciência, uma iniciativa interministerial que busca combater a desinformação na área da saúde.

Além do Ministério da Justiça, o programa é integrado pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), pela AGU (Advocacia-Geral da União), pela CGU (Controladoria-Geral da União) e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.