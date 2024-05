A atriz Eliane Giardini integrará o elenco da próxima novela das nove da TV Globo. Escrita por João Emanuel Carneiro e com direção artística de Carlos Araújo, o folhetim será exibido na sequência de "Renascer" e ainda não tem um nome definido.

A atriz Eliane Giardini, no Rio de Janeiro - Sergio Zalis/Globo

Giardini celebra a reedição da parceria com Carneiro, com quem trabalhou no sucesso "Avenida Brasil", em 2012, e também com Araújo. "Voltar a fazer uma novela do João, voltar a trabalhar com Carlos Araújo, que me dirigiu em ‘Renascer’, na primeira versão, são encontros que devem ser celebrados. Parcerias que foram exitosas. Minha expectativa é a mais alta possível", afirma ela.

O novo folhetim tem estreia prevista para o segundo semestre deste ano.

MANIA DE VOCÊ

A atriz Mel Lisboa recebeu convidados na estreia do espetáculo "Rita Lee — Uma Auto-biografia Musical", em que ela dá vida à rainha do rock, no Teatro Porto, na região central de São Paulo, na noite de quinta-feira (2). O viúvo de Rita Lee, o músico Roberto de Carvalho, prestigiou a sessão. A atriz Maria Casadevall compareceu.