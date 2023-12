São Paulo

Eduardo Tuma foi reeleito presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo nesta segunda-feira (18). Ele recebeu apoio unânime dos demais conselheiros e ficará à frente da corte de contas municipal por mais um ano.

Tuma ficará à frente do TCM em 2024, ano em que o tribunal deverá estar sob os holofotes devido à eleição pela Prefeitura de São Paulo. Ele estabeleceu como prioridades do novo mandato o aumento da interação da corte de contas com a cidade (por meio do investimento em projetos de comunicação e a realização de eventos como a Virada Esportiva) e a modernização de sistemas.

Um dos projetos será a criação de um grupo de trabalho sobre Inteligência Artificial e seus possíveis usos no monitoramento das políticas públicas por parte do TCM.

Eduardo Tuma, presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, durante sessão na Alesp - Mauricio Garcia de Souza-8.nov.2019/Secom

Nesta segunda, Tuma e os demais conselheiros receberam Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo, e Milton Leite (União Brasil), presidente da Câmara Municipal, na sede do tribunal.

Nunes tem tido relação crítica com o TCM, com queixas públicas sobre as intervenções em suas obras. No tribunal, o entendimento é de que os projetos da atual gestão têm falhas técnicas recorrentes.

Como revelou o Painel, o prefeito chegou a falar aos secretários que não seguissem mais determinações do tribunal. Mais recentemente, ele tem tentado restabelecer pontes com os conselheiros.