Brasília

A Comissão de Anistia convidou a ministra Sonia Guajajara (Povos Indígenas) e a presidente da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), Joenia Wapichana, para participarem da sessão em 2 de abril em que ocorrerá a primeira reparação coletiva da história do país a povos indígenas perseguidos na ditadura militar.

Vestígios do reformatório indígena em Resplendor - Fred Bottrel/TV Globo

Nenhuma das duas confirmou presença ainda. Os primeiros casos de reparação coletiva envolverão dois povos indígenas, os krenak e os guyraroká. Os primeiros foram enviados a um suposto reformatório, que, na prática, era um centro de tortura. Os guyraroká também tem histórico de perseguição.

A sessão não foi atingida pela proibição do governo de realizar atos em memória dos 60 anos do golpe de 1964. Como o Painel mostrou, a vedação é um esforço para distensionar as relações com as Forças Armadas.