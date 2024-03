O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, tem sido alvo com frequência cada vez maior de parlamentares no Congresso Nacional, mas com ritmo menor do que ocorria com seu antecessor, Flávio Dino.

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, durante entrevista coletiva - Ueslei Marcelino/Reuters

Lewandowski, que assumiu o cargo em 1º de fevereiro, foi objeto até o momento de 9 requerimentos de deputados, todos de oposição. A maioria para depor na Câmara sobre a fuga de dois detentos da penitenciária federal de Mossoró (RN).

Em comparação, Dino, apenas em março de 2023, teve 30 destes requerimentos apresentados, sobre diversos temas, da legislação sobre armas até os ataques de 8 de janeiro de 2023.

O ex-ministro, agora integrante do STF, era conhecido por ter atuação bastante política nas redes sociais e comportamento debochado em depoimentos ao Congresso –o que levava a novas convocações.

Lewandowski, que tem estilo mais contido, não vem sendo poupado, no entanto. Além dos requerimentos para depor, ele também já recebeu 11 pedidos de informações, sendo 7 em fevereiro e 4 em março.