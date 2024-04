O ex-prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) e o vice-presidente nacional do PT Washington Quaquá faltaram à votação que manteve a prisão do deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), suspeito de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), em 2018.

Além deles, outros quatro parlamentares do estado não marcaram presença: Soraya Santos (PL-RJ), Marcos Soares (União-RJ), Luís Carlos Gomes (Republicanos-RJ) e Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ).

Vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá faltou votação sobre prisão de Chiquinho Brazão - Ricardo Borges/Folhapress

Em uma rede social, Crivella postou story feito na manhã desta quarta-feira (10) em que participou de culto da frente parlamentar evangélica.

O deputado também fez uma postagem em que mostrou estar marcando presença na sessão da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) que aprovou parecer pela manutenção da prisão de Brazão. No colegiado, o ex-prefeito votou pela soltura do suspeito de mandar matar Marielle.

Já Quaquá nem veio para Brasília nesta semana. Na segunda-feira (8), postou em uma rede social uma foto em que aparece deitado em uma cama e com a legenda "com tosse, dor de garganta e febre hoje não consegui sair da cama".

Nos dias seguintes, no entanto, o vice-presidente nacional do PT participou da inauguração de uma loja de pets em Maricá, além de ter feito postagens sobre a disputa municipal da cidade fluminense.