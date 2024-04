São Paulo

A reunião feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com lideranças de movimentos sociais neste sábado (6) acirrou tensões pré-existentes em grupos da sociedade civil e gerou incômodo e desconforto naqueles que foram preteridos.

Os críticos afirmam que o corpo de convidados foi formado com a principal preocupação de agradar o PT, relegando os demais a segundo plano. Do lado do governo, a afirmação é a de que foi uma reunião informal, mais pessoal, com o presidente.

O encontro aconteceu na Granja do Torto, residência de campo da Presidência, e foi realizado com o intuito de ouvir as lideranças a respeito de suas áreas de atuação. Marcaram presença membros de MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), FUP (Frente Única dos Petroleiros), do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, da CUT (Central Única dos Trabalhadores), entre outros.

Presidente Lula durante encontro com lideranças de movimentos sociais na Granja do Torto, em Brasília - Ricardo Stuckert-6.abr.2024/PR

No caso da UNE (União Nacional dos Estudantes), foram chamadas Daiane Araújo, vice-presidente, e Julia Köpf, secretária-geral, mas não a presidente, Manuella Mirella.

A UNE divulgou uma nota em que diz que a instituição não foi chamada para o encontro. Quase quatro horas depois, acrescentou que Daiane e Julia "foram convidadas nominalmente" e reiterou que não houve convite institucional.

Manuella faz parte da UJS (União da Juventude Socialista), ligada ao PCdoB. Daiane é do Levante Popular da Juventude (historicamente ligado a PT e MST), e Julia, por sua vez, atua na juventude do PT.

O convite nominal do presidente e a reação pública da UNE geraram atrito entre alas do movimento estudantil ao longo do sábado.

No mundo sindical, o convite feito somente à CUT gerou irritação nas demais centrais sindicais. O grupo vinha pedindo conjuntamente, há meses, um encontro com o presidente e foi pego de surpreso com a presença de Sergio Nobre, presidente da CUT, no encontro. Ricardo Patah, presidente da UGT (União Geral dos Trabalhadores), e Miguel Torres, da Força Sindical, estiveram com ele nos últimos dias em viagem no Uruguai, quando discutiram necessidade de fazer uma reunião com o presidente.

Os chefes das centrais apontam que o petista foi eleito com o apoio do movimento sindical como um todo em 2022, e não somente da central que Lula ajudou a fundar e que é próxima do PT.

"Ele não pode valorizar uma central em detrimento das outras. Se fosse só pela CUT, ele não seria eleito. Foi eleito porque nós estávamos juntos", disse Ricardo Patah, presidente da UGT (União Geral dos Trabalhadores).

O principal alvo das críticas tem sido Márcio Macêdo, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, responsável pela organização do encontro.

Presidente do PT, Gleisi Hoffmann esteve na reunião e afirma à coluna que esse grupo de organizações "se reunia com o presidente desde antes de 2018, variando um pouco as representações". Segundo ela, Lula quer grupos menores "para poder ouvir".

"Não houve exclusões, apenas o início de um processo de encontros com lideranças de movimentos populares e sindicais", diz.