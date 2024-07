Brasília

O líder do Solidariedade na Câmara, deputado Aureo Ribeiro (RJ), diz que o partido vai defender que a Casa discuta a pauta de segurança pública no segundo semestre. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), tem afirmado em entrevistas que esse deverá ser um foco dos parlamentares.

Ribeiro cita cinco projetos de lei apresentados por ele e outros parlamentares em 2023 que poderão ser apreciados na Casa. Segundo o deputado, essas matérias foram elaboradas num entendimento com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL). O líder partidário diz ainda que já levou essa lista a Lira.

Entre as propostas está uma que aumenta a pena em crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito ou proibido que "possuam alto potencial destrutivo".

Ribeiro também é coordenador da bancada do Rio na Câmara. "Esses projetos foram construídos com o governo do estado, com a bancada e com muita interlocução. São propostas de total relevância que precisamos discutir", diz.