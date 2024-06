Fundei a MOL, ao lado do meu sócio Rodrigo Pipponzi, porque acreditamos que doar é um ato de cidadania, que fortalece a democracia e a solidariedade.

Há 16 anos, criamos um modelo de negócios inovador, que desenvolve produtos sociais para grandes varejistas, cujas vendas têm parte revertida em doações para centenas de organizações da sociedade civil.

Nosso best seller, por exemplo, a coleção de livros Sorria, bateu no ano passado o recorde de R$ 50 milhões doados para 23 ONGs que trabalham ampliando o acesso à saúde.

Rodrigo Pipponzi e Roberta Faria, cofundadores da MOL Impacto - Divulgação/Carol Siqueira

Nosso negócio foi laureado em 2018 pelo Prêmio Empreendedor Social, realizado pela Folha em parceria com a Fundação Schwab, que reconhece iniciativas de impacto em todo o país.

Agora, com portfólio de parceiros ampliado e maior diversificação de serviços, comemoramos mais de R$ 12 milhões em doações geradas em 2023 e destinadas para 172 organizações do terceiro setor.

Em comparação com o ano anterior, significa um aumento de 13%. As doações são fundamentais para que as organizações tenham recursos suficientes para exercerem seu trabalho, proporcionando saúde e educação para a sociedade, além de garantir a proteção animal e proteger o meio ambiente.

Em 2023, produzimos 21 livros, 10 ebooks, 6 calendários e 5 livros-baralhos. Todos os produtos foram desenvolvidos em parceria com grandes marcas e vendidos com valor abaixo do mercado e com conteúdo positivo, fazendo com que o leitor se engaje em uma causa ao comprar a publicação, enquanto leva para casa um conteúdo inspirador.

A partir dos recursos gerados, as organizações realizaram mais de 20 mil atendimentos de saúde, sendo 18 mil para pessoas indígenas e ribeirinhas. E, ainda, 2.400 adultos e crianças receberam cuidados em reabilitação neuromotora.

Também foram entregues mais de mil cestas básicas e 17 mil refeições foram complementadas, em conjunto com o apoio dado a pequenos produtores rurais.

Além disso, foram feitos mais de 8.000 atendimentos a pacientes com câncer, sendo, no total, mais de 12 mil pessoas impactadas em tratamentos médicos e psicológicos. Na área da educação, 1.200 alunos da rede pública tiveram acesso a reforço escolar.

Na frente de proteção animal, animais domésticos receberam mais de 42 toneladas de ração, o que equivale a mais de 600 mil refeições para cães e gatos.

Ação de entrega de cestas de alimentos orgânicos na comunidade Baia dos Carroceiros (DF), organizada pela ONG Orgânico Solidário com recursos gerados pela MOL Impacto e a Novomundo.com - Divulgação/Gustavo Minas

O impacto social está no DNA da MOL. Criamos iniciativas que constroem um ambiente de trabalho mais saudável e igualitário para os colaboradores.

Nosso time é formado majoritariamente por mulheres (quase 90% do quadro de funcionários) e, inspirados na legislação espanhola, no ano passado, fomos a primeira empresa brasileira a implementar a licença menstrual.

O benefício é remunerado e dá às mulheres o direito de se ausentarem até dois dias durante o período menstrual. Um ano após a criação do benefício, notamos que houve aumento na satisfação pessoal dos funcionários e que a produtividade no trabalho não foi afetada.

Também no ano passado, relançamos um projeto muito especial para a MOL, o Entreviste um Negro, banco de dados que conecta profissionais negros a comunicadores.

A iniciativa foi criada em 2015 pela jornalista, ativista antirracista e colaboradora da MOL Helaine Martins, com objetivo de aumentar a visibilidade e representatividade na mídia e construir um jornalismo mais plural.

Helaine faleceu em 2021. A continuidade do Entreviste um Negro é uma forma de homenageá-la e continuar com o seu legado.

Encerramos o ano passado com uma mudança importante e simbólica no nosso nome. A Editora MOL passou a se chamar MOL Impacto, empresa de serviços e produtos de impacto social.

A decisão inaugura nova fase da empresa, em que nos reconhecemos como mais do que uma editora, mas um negócio social referência em gerir produtos sociais e projetos de impacto social de ponta a ponta.

Da concepção da ideia à logística, ao monitoramento das doações e à comunicação do impacto gerado. Sempre com uma seleção cuidadosa de parceiros e fornecedores, para que a cadeia produtiva seja sustentável e coerente com as boas práticas socioambientais que dão sentido ao nosso negócio.

Até junho deste ano, já doamos mais de R$ 74 milhões e queremos ir além. Queremos avançar na nossa missão de construir uma nação doadora, contribuindo para a disseminação da prática da doação como parte do cotidiano dos brasileiros.

Acredito que toda marca —do varejo à indústria— deveria ter no seu portfólio produtos com renda revertida para as causas que apoia e que importam para os seus colaboradores, consumidores e stakeholders.

Produtos com renda revertida para doação são oportunidades muito valiosas para que as marcas criem vínculos mais fortes, significativos e duradouros com seus consumidores.

Uma boa forma de construir e sustentar esse vínculo com a marca e com a prática da doação é contar as histórias de quem foi beneficiado pela doação. O impacto é ainda maior quando estratégias de storytelling e de comunicação ajudam a espalhar essas histórias.

Celebrá-las publicamente, além de prestar contas, é uma forma de a marca ser protagonista ao pautar conversas no mercado, ao incentivar positivamente o movimento de concorrentes e elevar a barra de boas práticas de governança, de transparência e da confiança da sociedade no trabalho árduo das organizações sociais.

Parte importante do nosso trabalho também é difundir conhecimento sobre marketing relacionado à causa. Durante quase 17 anos de atuação, reunimos um volume grande de expertise e inteligência sobre cultura de doação no meio corporativo.

Fizemos isso por meio da produção de pesquisas como a Varejo Com Causa e de um inventário de cases da atuação de marcas com causas socioambientais.

Também realizamos a curadoria de eventos internacionais, que leva lideranças ESG do país para conhecer, aprender e compartilhar com profissionais de outros países suas experiências com projetos de impacto positivo.

Estamos construindo uma comunidade de marcas corajosas, que entendem seu poder estratégico de transformação coletiva dentro de uma sociedade que consome diariamente seus produtos.

Com essa missão compartilhada, nós, enquanto cidadãos, teremos todos os dias, em lojas físicas ou virtuais, oportunidades de fortalecer as causas que importam para nós.