A eleição de Javier Milei, um excêntrico de cabelos selvagens com cinco mastins clonados e o hábito de comunhão psíquica com seus animais de estimação falecidos, como presidente da Argentina tem inspirado muitas discussões sobre a verdadeira natureza do populismo de direita em nossa era de descontentamento geral.

Milei possui muitos dos sinais distintivos de uma política à la Trump: a energia extravagante, a crítica às elites corruptas, os discursos contra a esquerda, o apoio dos conservadores sociais e religiosos. Ao mesmo tempo, em termos de política econômica, ele é muito mais um libertário doutrinário do que um mercantilista ou populista no estilo Trump, sendo uma versão mais extrema de Barry Goldwater e Paul Ryan, em vez de um defensor dos gastos com benefícios sociais e tarifas.

Enquanto isso, o partido que ele derrotou, a formação peronista que governou a Argentina na maior parte do século 21, na verdade é mais economicamente nacionalista e populista, tendo ascendido após a crise financeira de 2001 que encerrou a mais notável experiência da Argentina com a economia neoliberal.

O ultraliberal Javier Milei em meio a apoiadores durante campanha à Presidência, em Salta, na Argentina - Sarah Pabst - 12.out.23/The New York Times

Você pode interpretar a divergência entre Trump e Milei de várias maneiras. Uma interpretação é que o estilo do populismo de direita é a essência da coisa, que sua substância política é negociável desde que apresente figuras que prometam renascimento nacional e personifiquem algum tipo de rebelião ridícula, geralmente masculina, contra as normas do progressismo cultural.

Outra interpretação é que, sim, a política é um tanto negociável, mas existem afinidades ideológicas profundas entre o nacionalismo econômico de direita e o que poderia ser chamado de paleolibertarianismo, apesar de suas discordâncias em questões específicas.

Em termos americanos, isso significa que o trumpismo foi antecipado de diferentes maneiras por Ross Perot e Ron Paul; em termos globais, isso significa que devemos esperar que os partidos da direita populista oscilem entre tendências dirigistas e libertárias, dependendo do contexto econômico e das conjunturas políticas.

Aqui está uma terceira interpretação: enquanto os descontentamentos populares minaram o consenso neoliberal das décadas de 1990 e 2000 em todo o mundo desenvolvido, a era do populismo está criando alinhamentos muito diferentes na periferia latino-americana em comparação com o núcleo euro-americano.

Na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, você agora vê consistentemente um partido de centro-esquerda das classes profissionais enfrentando uma coalizão populista e trabalhadora à direita. Os partidos de centro-esquerda se tornaram mais progressistas em termos de política econômica em relação à era de Bill Clinton e Tony Blair, mas se moveram muito mais à esquerda em questões culturais, mantendo sua liderança meritocrática, seu sabor neoliberal. E eles em sua maioria têm sido capazes de conter, derrotar ou cooptar desafiadores mais radicais da esquerda —Joe Biden ao superar Bernie Sanders nas primárias democratas de 2020, Keir Starmer ao marginalizar o corbynismo no Partido Trabalhista britânico, Emmanuel Macron ao forçar os esquerdistas franceses a votarem nele como o mal menor em suas disputas contra Marine Le Pen.

A direita populista, por sua vez, frequentemente encontrou sucesso moderando seus impulsos libertários para atrair eleitores de baixa renda longe da coalizão progressista, resultando em uma política de centro-direita que geralmente favorece certos tipos de protecionismo e redistribuição. Isso pode significar uma defesa trumpista de programas de assistência, as tímidas tentativas dos conservadores de Boris Johnson de investir no negligenciado norte da Inglaterra ou os gastos com benefícios familiares que vemos em Viktor Orbán na Hungria e na recentemente destituída coalizão populista na Polônia.

Você pode imaginar o abismo entre essas duas coalizões mantendo o Ocidente em um estado de crise iminente —especialmente com a personalidade de Trump que busca crises. Mas você também pode imaginar um futuro em que essa ordem se estabilize e se normalize um pouco, e as pessoas parem de falar sobre um terremoto toda vez que um populista chega ao poder, ou de salvar a democracia toda vez que um partido estabelecido vence uma eleição.

A situação é bastante diferente na América Latina. Na região, o consenso neoliberal sempre foi mais fraco, o centro mais frágil, e, portanto, a era da rebelião populista criou uma polarização mais clara entre a esquerda mais radical e a direita mais radical —com a esquerda sendo culturalmente progressista, mas geralmente mais declaradamente socialista do que Biden, Starmer ou Macron, e a direita sendo culturalmente tradicional, mas geralmente mais libertária do que Trump, Orbán ou Le Pen.

O novo alinhamento na Argentina, com sua revolução libertária superando uma esquerda populista-nacionalista, é um exemplo desse padrão; a disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro no Brasil no ano passado foi outro exemplo. Mas as recentes oscilações na política chilena são especialmente instrutivas.

No início dos anos 2010, o Chile parecia ter um ambiente político relativamente estável, com um partido de centro-esquerda governando por meio de uma Constituição favorável ao mercado e uma oposição de centro-direita se esforçando para se distanciar da ditadura de Pinochet. Então, as rebeliões populares derrubaram essa ordem, criando uma guinada selvagem para a esquerda e uma tentativa de impor uma nova Constituição de esquerda que gerou uma reação contrária —deixando o país dividido entre um governo impopular de esquerda liderado por um ex-ativista estudantil e uma oposição de direita temporariamente ascendente liderada por um defensor de Pinochet.

Em cada caso, em comparação com as divisões da França e dos EUA, vemos um centro mais fraco e uma polarização mais profunda entre extremos populistas concorrentes. E se a pergunta para a América Latina agora é quão estável será a própria democracia em condições tão polarizadas, a pergunta para a Europa e para os EUA é se a situação argentina ou chilena é um prenúncio de seus próprios futuros. Talvez não imediatamente, mas após uma nova rodada de rebeliões populistas, que podem aguardar além de alguma crise ou desastre ou simplesmente do outro lado da mudança demográfica.

Em um futuro assim, figuras como Biden, Starmer e Macron não seriam mais capazes de gerenciar coalizões governamentais, e a iniciativa à esquerda passaria para partidos mais radicais como o Podemos na Espanha ou os Verdes na Alemanha, para progressistas como Alexandria Ocasio-Cortez no Congresso dos EUA, para qualquer tipo de política que surja do encontro entre a esquerda europeia e as crescentes populações árabes e muçulmanas do continente. Isso daria à direita populista a oportunidade de prometer estabilidade e reivindicar o centro —mas também criaria incentivos para a direita se radicalizar ainda mais, gerando maiores oscilações ideológicas sempre que uma coalizão no poder perdesse.

O que, de certa forma, é a lição mais clara da vitória esmagadora de Milei: se você não consegue alcançar estabilidade após uma rodada de convulsão populista, não há limite inerente para o quão selvagem a próxima onda de rebelião pode se tornar.