No Dia do Orgasmo, relembre séries e filmes que uniram comida e sexo

Uma das crenças mais difundidas ao longo da história é a respeito do poder afrodisíaco de determinados grupos de alimentos, responsáveis por aumentar a libido e o desejo sexual adormecidos em relacionamentos longos, ou mesmo apimentar uma nova conquista.

Filmes e séries são dois dos principais responsáveis por difundir a ideia de que a comida pode servir como um afrodisíaco poderoso capaz de proporcionar noites quentes de loucuras sexuais, ou ainda estabelecer um clima responsável por fazer com que duas ou mais pessoas se entreguem a desejos escondidos.

No Dia do Orgasmo, relembre filmes e séries em que a comida é a protagonista das cenas mais libidinosas mostradas nas telas.

A Vida Alheia

Um dos episódios da série criada por Miguel Falabella e dirigida por Cininha de Paula para a Rede Globo mostra um grupo de subcelebridades, convidados para um castelo patrocinado por uma revista de fofocas. Em uma das refeições, o grupo come o que seria um tempero feito com as raspas de um besouro chamado cantárida considerado um afrodisíaco poderoso na Grécia. A cena conta com nomes como Nathalia Timberg, Marília Pêra, Cláudia Jimenez e Débora Olivieri, entre outros. É importante é salientar que os poderes afrodisíacos da cantárida não passam de um mito. O besouro na verdade é altamente tóxico para seres humanos.

Desperate Housewives

Série clássica do início dos anos 2000, "Desperate Housewives" apresentou, ao longo de oito temporadas, uma sucessão de cenas quentes, muitas relacionadas a comida. Em uma das mais célebres, a dona de casa Bree Van de Kamp se entrega aos encantos do dentista Orson Hodge após um jantar completo de quatro pratos, que serviu como gatilho sexual da personagem.

The Nanny

Comédia clássica da década de 1990, "The Nanny" é uma sátira em cima das histórias de "A Noviça Rebelde" e "Cinderela" sob o olhar de uma família de judeus no subúrbio de Nova York. Sylvia Fine, mãe da protagonista Fran Fine, tem uma relação viciante com a comida. Todos os momentos mais quentes com o marido, Morty, são regados a referências de comida, desde um presunto gigante até uma calda de chocolate.

Friends

Outro clássico da década de 1990, "Friends" é considerada uma das melhores comédias da história dos sitcoms americanos - sem dúvidas, a mais popular. Uma das personagens favoritas do público, o ator Joey Tribiani, tinha uma relação intensa com a comida. Todo e qualquer encontro que a personagem tinha com uma de suas conquistas começavam em restaurantes e só podiam dar certo se a comida fosse em abundância.

Will & Grace

Quem também tinha uma relação de intensidade com a comida era Grace, personagem de Debra Messing na comédia "Will e Grace". Judia clássica, Grace vivia com o amigo Will em um apartamento em Nova York e todos os seus relacionamentos mais duradouros só deram certo quando os namorados foram capazes de cozinhar pratos que a fizessem feliz o suficiente para terminar o dia na cama.

Harry e Sally

A comédia romântica que se tornou um símbolo pop mostra um dos momentos mais icônicos do cinema da década de 1980, quando Sally, vivida por Meg Rayan, finge um orgasmo na mesa de um restaurante para provar que Harry, interpretado por Billy Crystal, não saberia diferenciar um verdadeiro de um falso. A personagem come um sanduíche enquanto finge o orgasmo.

Me Chame pelo seu Nome

Uma das cenas mais discutidas do longa estrelado por Timothie Chalamet mostra a personagem em seu quarto sozinho acompanhado apenas de um pêssego. Ouvindo música e deixando os pensamentos voarem, a personagemdecide fazer um experimento com a fruta, mostrando que a comida também excita no sexo solitário.

Flashdance - Em Ritmo de Embalo

A jovem Alex Owens usa todos os pratos que tem à disposição para seduzir Nick Hurley em uma das cenas mais famosas do clássico da sessão da tarde. Em cena, a personagem de Jennifer Beals come delicadamente uma lagosta enquanto tenta levar a personagem vivida por Michael Nouri para o quarto.

9 e 1/2 Semanas de Amor

Um banho de mel marca a cena mais icônica do filme estrelado por Mickey Rourke e Kim Basinger, quando John oferece a Elizabeth um banquete recheado de comidas consideradas afrodisíacas, como azeitonas, calda de cerejas, morangos, champanhe, gelatina e leite, entre outros.

O Último Tango em Paris

A cena mais polêmica da lista vem de "O Último Tango em Paris", quando Paul, personagem vivida por Marlon Brando, usa manteiga como lubrificante para penetrar Jeanne, vivida por Maria Schneider. Ao longo dos anos, o filme sempre foi um trauma para Schneider, que acusava Brando de tê-la estuprado durante as filmagens. Anos antes de morrer, o diretor Bernardo Bertolucci confessou que a cena foi combinada para ser o mais real possível, mas que tanto o diretor quanto o ator decidiram não avisar a atriz.