Saiba como se preparar para o frio com sopas congeladas; veja receitas

São Paulo

Com a notícia de que uma mudança brusca no tempo deverá provocar ventos fortes e queda radical na temperatura a partir desta quinta-feira (13) no estado de São Paulo —sem contar o ciclone extratropical que atua no Sul do Brasil— é melhor preparar a geladeira para o que vem por aí.

Creme de mandioquinha com salmão do Ceagesp - Divulgação

Para momentos como este o ideal é ter um prato mais quente congelado na geladeira. Além de aquecer nas noites frias, as sopas são nutritivas.

O livro "Culinária Expressa" dedica um de seus capítulos à comida congelada. São sopas, caldos, molhos, ensopados e tortas que duram de três a seis meses depois de preparados. Além do passo a passo para cozinhar, o volume explica como conservá-los e como descongelar para aquecer.

Veja algumas dicas:

A forma mais segura de descongelar alimentos é deixá-los na geladeira durante a noite. Assim, eles manterão o sabor e a textura originais. Quando terminar o descongelamento, não demore para aquecer o alimento.

Se for congelar grandes quantidades de vários alimentos, use recipientes de cores diferentes, etiquetas e um sistema particular de cores para identificação.

Lembre-se de que a comida congelada logo depois de preparada tem gosto melhor quando descongelada.

Prepare a sopa que mais lhe agradar. Abaixo temos duas receitas: sopa de mandioquinha com tomate e sopa picante de abóbora.

Grau de dificuldade: Fácil

Tempo de preparo: Até uma hora

Rendimento: oito porções

INGREDIENTES (mandioquinha com tomate)

2 colheres (sopa) de azeite

2 cebolas picadas

4 dentes de alho amassados

uma pitada de pimenta-calabresa

4 cenouras picadas

sal e pimenta-do-reino moída na hora

450 g de mandioquinha

3 latas de 400 g de tomate picado

1,4 litro de caldo de legumes quente

MODO DE PREPARO

Aqueça o azeite numa panela grande e refogue a cebola por 6-8 minutos em fogo baixo, até ficar macia e transparente. Junte o alho, a pimenta-calabresa e as cenouras. Tempere com sal e pimenta-do-reino e frite por dois minutos.

Adicione a mandioquinha, misture e junte o tomate e o caldo. Cozinhe por cerca de 20 minutos em fogo bem baixo, até os legumes amaciarem. Bata em creme no liquidificador. Verifique o tempero.

Deixe esfriar por completo, passe para um recipiente próprio e feche. Congele por até três meses. Para servir, descongele na geladeira durante a noite, ponha numa panela e esquente até ferver.

INGREDIENTES (abóbora)

2 colheres (sopa) de azeite

2 cebolas picadas

sal e pimenta-do-reino moída na hora

3 dentes de alho amassados

4 folhas de sálvia picadas

2 pimentas vermelhas sem sementes picadas

uma pitada de noz-moscada

1 abóbora-japonesa grande descascada picada

2 batatas picadas

1,4 litro de caldo de legumes quente

gruyère ralado para servir

MODO DE PREPARO

Aqueça o azeite numa panela grande e refogue a cebola por 6-8 minutos em fogo baixo, até ficar macia e transparente. Tempere com sal e pimenta. Misture o alho, a sálvia, as pimentas vermelhas e a noz-moscada e refogue rapidamente.

Adicione a abóbora, misture e junte as batatas e o caldo. Espere ferver, abaixe o fogo e cozinhe por 20-30 minutos, até os legumes amaciarem. Bata em creme no liquidificador. Verifique o tempero.

Deixe esfriar bem, passe para um recipiente próprio e feche. Congele por até três meses. Para servir, descongele na geladeira durante a noite, ponha numa panela e esquente até ferver. Sirva salpicado com o gruyère.