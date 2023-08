Veja como fazer um estrogonofe de carne com cogumelos em 30 minutos

São Paulo

O estrogonofe é famoso por ser um prato rápido, cremoso e muito fácil. Suas origens são russas, no século 18. Naquele tempo, a receita levava tiras miúdas de filé-mignon ou de contrafilé salteadas na manteiga com cebola com cogumelos, era flambado com conhaque ou whisky, temperado com páprica, enriquecido com um molho cremoso e servido com arroz branco.

O tempo passa, as receitas viajam e se adaptam aos lugares e aos povos diferentes. Quando chegou ao Brasil, os cogumelos frescos não eram fáceis de achar e foram substituídos pelos em conserva. O nosso creme de leite era da lata, e não o fresco.

Receita de estrogonofe, prato de origem russa - Folhapress

O fato é que essa receita já adaptada conquistou o paladar brasileiro, em especial se acompanhado do arroz branco de todo dia e da batata palha. Veja como fazer:

ESTROGONOFE DE CARNE

Tempo de preparo: 30 minutos

Rendimento: 8 porções

Ingredientes:

1kg de filé mignon bem limpo e cortado em cubinhos

3 colheres (sopa) de manteiga

1 xícara (chá) de farinha de trigo

1 pitada de açúcar

2 dentes de alho amassados

2 cebolas raladas

3 colheres (sopa) de ketchup

1 copo (americano) de vinho branco

2 colheres (sopa) de molho inglês

1 colher (sopa) de mostarda

1 vidro de 250 g de cogumelos picados

250g de creme de leite

2 cálices de conhaque

1 pitada de sal e pimenta a gosto

Modo de preparo: