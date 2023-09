Aprenda a fazer a caipirinha de caju servida no Cuia, restaurante da Bel Coelho

São Paulo

Chefs brasileiros estão cada vez mais preocupados em valorizar ingredientes que simbolizam nossa cultura, ancestralidade e hospitalidade. É isso que norteia o trabalho da chef Bel Coelho, à frente do Cuia Café e Restaurante desde 2020.

Por isso, junto com a bartender Pri Okino, Coelho ensina a receita de caipirinha de caju servida no Cuia. Além das frutas frescas e da cachaça, ela é feita com um xarope de açúcar e gengibre, que facilita na hora de dosar e diluir.

Caipirinha de caju da chef Bel Coelho - Divulgação/Cuia Restaurante

Em caso da falta do xarope, o drinque pode ser adoçado com açúcar, que deve ser macerado com as frutas. Outra dica é escolher um limão com casca mais fina e macia, porque tem mais suco. Veja o passo a passo.

CAIPIRINHA DE CAJU E LIMÃO

Rendimento: duas porções

Tempo de preparo:



Ingredientes



Para o xarope de gengibre e açúcar

250 g gengibre

500 ml água

500 g açúcar

Para a caipirinha

2 cajus

1 limão

40 ml de xarope de gengibre

100 ml de cachaça

Gelo a gosto

Preparo