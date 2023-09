Pastrami vira sanduíche, pizza e hot dog em menu especial do Fôrno

Uma peça de carne, geralmente de peito bovino, passa por uma cura com diferentes temperos e horas de defumação para se tornar um ingrediente queridinho por chefs e clientes: o pastrami. A carne é o elemento principal dos novos preparos que integram o menu do restaurante Fôrno a partir do dia 3 de outubro. Neste ano, a casa venceu a categoria de melhor sanduíche n'O Melhor de São Paulo, da Folha.

Restaurante Fôrno lança menu à base de pastrami ( Foto: Divulgação ) - Divulgação

A campanha, que leva o nome de "House of Pastrami", compila receitas que a casa serviu ao longo de seis anos de operação sob o comando do chef Fih Fernandes. Para ele, o local funciona como uma espécie de embaixada para apreciadores desse tipo de charcutaria na cidade de São Paulo.

As novidades do menu incluem coxinhas de pastrami (R$ 42) e bolinhos de arroz —com pastrami desfiado— (R$99) entre as entradas. Passando para os pratos principais, a casa serve uma versão de cachorro quente com pastrami desfiado feito em uma massa de pizza (R$99), hambúrguer com a carne desfiada no recheio e fritas para acompanhar (R$ 56), além de mais de uma opção de sanduíche de pastrami.

Dos mesmos sócios do Holy Burger, a casa fica no centro de São Paulo e é muito conhecida por oferecer uma cozinha casual, com influências de vários países. Todos os meses, quase 3 toneladas de pastrami são produzidas na cozinha do local. Além disso, são servidas pizzas de fermentação natural, massas frescas, pratos vegetarianos, embutidos artesanais, sanduíches com quatro tipos de pães feitos na casa - focaccia, ciabatta, brioche e campagna.

Fôrno

R. Cunha Horta, 70, Consolação, região central, WhatsApp (11) 98195-7207, @forno_sp