Saiba como é a vida de chefs que fazem refeições particulares para bilionários

Em julho, Tashea Channell Younge, uma chef particular e fornecedora de serviços de buffet da cidade de Nova York, voou para Los Angeles, com todas as despesas pagas, para cozinhar um jantar privado em uma cozinha luxuosa para 15 pessoas. Em seguida, ela cozinhou para o wide receiver da NFL Noah Brown e alguns colegas de equipe. Mais tarde naquele mês, ela estava de volta a Nova York para um jantar privado à luz de velas à beira-mar, completo com pétalas de rosa e vista para o Empire State Building.

Abby Cheshire, uma chef particular que posta vídeos online da cozinha do iate de seus clientes, em Pensacola, Flórida, nos Estados Unidos - Natalie Zepp/The New York Times

As configurações eram glamorosas. O pagamento também era. Em um mês, Younge ganhou mais de U$ 12 mil, cerca de R$ 63 mil. Ela documentou tudo isso no TikTok.

Um novo capítulo na era da celebridade gastronômica está se desenrolando online, à medida que mais cozinheiros se tornam chefs particulares e compartilham publicamente as vantagens do trabalho. Esses detalhes costumavam ser, assim como o trabalho, completamente privados; chefs e seus clientes mantinham um véu de segredo sobre a transação (e muitos chefs assinam acordos de confidencialidade).

Mas nos últimos meses, no TikTok e no Instagram, os jovens, bonitos e inclinados à culinária começaram a conciliar os mundos da gastronomia e da influência, compartilhando vídeos de suas vidas diárias como chefs particulares, saltando entre destinos de luxo com seus clientes ou morando de graça em casas de hóspedes.

O dinheiro é bom e há muita liberdade criativa. Mas os vídeos nem sempre mostram o quão solitário pode ser o trabalho.

Younge, de 27 anos, sabe que é contratada porque é divertida de se estar por perto. Mas ela também sabe que está no jato particular ou no iate por um único propósito –cozinhar.

"É tão perigoso confundir essas linhas", ela disse. "Você não é um convidado. De jeito nenhum. Você não é amigo deles. De jeito nenhum."

Tashea Channell Younge disse que só espera que um cliente tenha sal e pimenta no balcão - DeSean McClinton-Holland/The New York Times

Abby Cheshire, de 28 anos, que leciona artes culinárias em uma escola pública de ensino médio na Flórida, passou três verões em um iate nas Bahamas como chef particular. Ela cozinha durante o dia e edita as filmagens à noite. Com o tempo, ela aprendeu a ser educadamente invisível, o que é difícil em um barco.

"Acho que eles estão acostumados a ter funcionários por perto", ela disse.

Várias agências que ajudam os clientes a encontrar chefs particulares disseram que a pandemia marcou um ponto de virada para ambos os grupos. Sami Udell, fundadora da agência de chefs particulares WholeSam, estava desesperada por chefs há apenas alguns anos. Às vezes, ela recorria ao Craigslist para preencher vagas.

Os chefs de restaurantes desprezavam o trabalho de chef particular, ela disse. Mas quando a covid fechou os restaurantes, cozinhar para uma única família rica começou a parecer mais seguro, mais gratificante e mais lucrativo do que cozinhar para viagem em uma cozinha lotada e mal ventilada ou receber benefícios de desemprego.

Agora, Udell diz que recebe pelo menos 10 mensagens por semana de cozinheiros em potencial procurando conselhos sobre empregos.

Desde 2018, a Private Chef Match, outra agência de recrutamento, viu um aumento de 75% nas inscrições de candidatos "que desejam deixar, ou nunca entrar, no mundo dos restaurantes", disse Daniel Wood, seu fundador.

Para os chefs particulares, as vantagens são reais. A maioria é melhor remunerada do que seria em um restaurante.

Reilly Meehan trabalha em tempo integral como chef particular de uma família desde 2021, dividindo seu tempo entre Phoenix e Southampton, Nova York. Ele diz que ganha 40% a mais do que ganhava cozinhando em um clube particular masculino em San Francisco, e agora também recebe benefícios completos.

Udell disse que chefs em Los Angeles podem ganhar de U$ 100 mil a U$ 175 mil por ano, cerca de R$ 860 mil. Eles têm dias de férias. Alguns cobram um mínimo de U$ 500 (R$ 2.486), por dia de trabalho como chef particular, ou mais de U$ 150 (R$ 745) por pessoa para eventos.

"Antes da pandemia, era bastante raro encontrar um chef ganhando mais de U$ 200 mil, (R$ 994 mil) ", disse Wood. "Agora, os que ganham mais são os que estão na faixa de U$ 200 mil a U$ 300 mil (cerca de R$ 1,5 milhão) mais benefícios e bônus."

Mas as dores de cabeça também são reais. Muitos clientes têm regras dietéticas rigorosas, e outros convidam amigos de última hora.

É difícil para mim dizer não", disse Ashley Cunningham, de 27 anos, que trabalhou para alguns jogadores da NBA. "Porque eu sinto que é meio que meu trabalho garantir que eles estejam felizes."

E muitos chefs disseram que os clientes esperam que eles apareçam com pouco aviso prévio. Tejas Jhaveri, de 25 anos, um chef particular de Oahu, recebeu uma mensagem de texto tarde da noite solicitando que ele fornecesse serviços de buffet para um evento no dia seguinte, com apenas algumas horas para planejar, fazer compras e cozinhar.

"Eles se tornam como um amigo da família, mas ao mesmo tempo, eles estão te empregando", ele disse.

Entre amigos de verdade, esse tipo de demanda pareceria desrespeitoso. "Eu só acho que eles valorizam o tempo de forma diferente", disse Jhaveri sobre os clientes de chef particular.

Rob Li, cujos pais imigrantes administravam um restaurante no norte do estado de Nova York, tem seu próprio apartamento de verão como chef particular no complexo dos Hamptons de um biroblionário. Seu cliente é tranquilo, então quase parece que ele está cozinhando para um colega de quarto, ele disse.

O chef particular Rob Li, que trabalha para um bilionário, em Southampton, Nova York, - Rick Wenner/The New York Times

A vida na ilha é tranquila. Entre cozinhar e fazer compras de supermercado, Li, de 26 anos, relaxa e edita as filmagens de almoços e lanches para seus TikToks, que frequentemente recebem milhões de visualizações.

Mas pode ser muito silencioso: às vezes ele passa a noite toda no FaceTime com amigos que estão se divertindo juntos de volta à cidade de Nova York."É só eu e ele", disse ele sobre seu cliente de meia-idade, acrescentando: "Nós não conversamos ou interagimos muito por causa da grande diferença de idade. Sinto que não temos nada sobre o que conversar, na verdade."

Outros chefs que moram com seus clientes enquanto trabalham têm que deixar seus entes queridos por meses.

Desde que mudou sua família de San Francisco para Phoenix para seu trabalho como chef particular, Meehan, 32 anos, viaja sem seu marido e seu cachorro durante o verão para trabalhar na casa de seu cliente em Hamptons, onde ele tem postado vídeos.

Ele é bem-vindo a receber amigos e familiares para visitar. Mas a separação é difícil. "Aqueles dias em que estou sozinho e sou apenas eu aqui na casa, psicologicamente não é fácil", disse ele.