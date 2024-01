Torta de massa folhada com legumes faz bonito como jantar vegetariano especial

Pré-aqueça o forno a 200ºC graus. Pincele 2 colheres de sopa de manteiga derretida dentro de uma assadeira de 45 por 33 centímetros. Coloque, então, metade da massa folhada e pincele o topo com 4 colheres de sopa de manteiga derretida. Usando uma colher furada, espalhe uniformemente a mistura de legumes sobre a massa folhada pincelada com manteiga e polvilhe com queijo feta, se estiver usando. Cubra com o restante da massa folhada. Use uma faca pequena para fazer furos por toda a superfície da massa até as camadas inferiores, e pincele a superfície com as 6 colheres de sopa restantes de manteiga derretida.