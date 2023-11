Restaurante Momofuku Ko fecha em NY por mudanças na cena gastronômica

São Paulo

O pequeno restaurante do East Village, em Nova York, transformou a cena gastronômica da cidade e influenciou chefs de todo o mundo ao longo dos últimos 15 anos. Agora o Momofuku Ko se torna vítima de novas transformações na gastronomia mundial, e serviu seu último jantar no sábado (4).

Inaugurado em 2008, o Ko foi o primeiro endereço de comida refinada do chef David Chang, que já tinha outros restaurantes na cidade e era um dos mais influentes na época —se alguém em algum lugar no Ocidente hoje em dia come pães orientais assados no vapor (baos) recheados com barriga de porco, a culpa é ao menos em parte de Chang.

Desde então, o restaurante foi aclamado por críticos, recebeu duas estrelas do Guia Michelin e se tornou um endereço obrigatório para quem ama boa comida (e pode pagar por ela). Mas não resistiu ao seu próprio envelhecimento.

Grupo Momofuku explicou que o fechamento do Ko se dá porque o mundo da culinária hoje é muito diferente do de 20 anos atrás

Uma década atrás, o grupo era um fenômeno da gastronomia mundial, impulsionado por um momento em que proliferavam na internet blogs sobre gastronomia que quebravam o modelo tradicional da divulgação de restaurantes. Descrições e comentários sobre o Ko alimentavam as então nascentes redes sociais no que se tornaria fenômeno generalizado hoje em dia.

E o sucesso se dava não apenas pela modinha, mas pelo caráter inovador da proposta de quebrar barreiras da alta gastronomia e pela excelência e originalidade da comida servida ali. Seguindo o modelo que já fazia sucesso em casas informais como o Noodle Bar e Ssäm Bar, o Ko misturou técnicas e ingredientes franceses e asiáticos em pratos criativos e disruptores.

Sua comida era realmente inspirada. Visitei em 2010, quando morava na cidade, e saí do restaurante tão extasiado que daquela experiência saiu a abertura do livro "Comendo a Grande Maçã" (Memória Visual), publicado em 2012. O ovo de gema mole com caviar e chips é inesquecível, assim como o foie gras servido ralado com lichia, parecendo uma nuvem. Lembro de um dos chefs apresentar tantos detalhes sobre o prato com carneiro que parecia que ia dizer até o nome pelo qual chamavam o animal quando vivo.

Além da aclamação crítica, o Ko surgiu com uma aura especial ao tratar alta gastronomia sem a pompa de restaurantes mais formais. Ele tinha poucas mesas, servia os clientes em um balcão de frente para a cozinha onde os chefs trabalhavam, proibia usar celular ou tirar fotos dos pratos e tinha um sistema de reservas que parecia um video-game.

Criado com uma postura rebelde pelo chef que tinha 30 anos e queria servir alta gastronomia para as massas (por US$ 85 pelo menu à época), o Ko cresceu e mudou. Tornou-se mais caro e formal nos últimos anos, chegando a custar US$ 280 no momento do seu fechamento.

Mais velho e agora pai de família, Chang havia deixado de lado muito da postura radical que tinha na construção do seu "império". Mudou-se para Los Angeles, abriu mais restaurantes pelo país e deixou de ser só um chef para se tornar apresentador de TV e de podcasts e dono de uma marca de temperos e comidas. O Ko ficou um tanto de lado.

Em uma declaração oficial, o grupo Momofuku explicou que o fechamento do Ko se dá porque o mundo da culinária hoje é muito diferente do de 20 anos atrás.

Após a pandemia, a expectativa dos clientes mudou, enquanto a inflação atingiu o mercado e dificulta a operação dos restaurantes. "As coisas estão loucas hoje em dia", disse Chang durante um desabafo sobre a situação da gastronomia mundial em seu próprio podcast, The Dave Chang Show.

A decisão de fechar o Ko reflete todas essas transformações internas e globais. Ao avisar aos funcionários sobre o destino do restaurante, Chang alegou que não havia nada de errado nele, e que a ideia era fechar enquanto ainda estão bem. O mesmo local do Ko deve ser reformado e se tornar um novo empreendimento em breve, com uma nova cara e uma proposta diferente e mais atual.