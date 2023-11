Veja receita de waffle de chocolate digno de café da manhã de hotel

The New York Times

Waffles com uma cobertura doce já são especiais, mas o sabor do cacau sem açúcar e o toque de mascavo podem agradar ainda mais aos amantes de chocolate. Cubra com chantili levemente adoçado e frutas, ou dê um passo além calda de chocolate.

Waffles de trigo sarraceno e mirtilo. A comida, de autoria de Roscoe Betsill, recebe raspas de limão e não possui glúten - NYT

A massa do waffle pode ser preparada antecipadamente e armazenada na geladeira em um recipiente hermético por até 24 horas. Retire da geladeira e prepare conforme as instruções na etapa três. Os waffles podem ser bem embrulhados e armazenados no freezer por até duas semanas. Para servir, toste um waffle congelado em uma torradeira, forno elétrico ou forno a 190ºC.

Rendimento: 4 waffles

Tempo total: 25 minutos

Ingredientes

1 1/4 xícaras (164 gramas) de farinha de trigo comum

3 colheres de sopa (20 gramas de cacau em pó) sem açúcar (regular ou processado)

1/4 xícara mais 1 colher de sopa (70 gramas) de açúcar mascavo escuro

1 colher de chá de fermento em pó

1/4 colher de chá de bicarbonato de sódio

1/2 colher de chá de sal grosso (como Morton)

2 ovos grandes em temperatura ambiente

1 xícara (240 mililitros) de buttermilk (para fazer, misture uma xícara de leite com uma colher de sopa de suco de limão e use apenas o líquido)

1 colher de chá de extrato de baunilha

2 colheres de sopa (30 gramas) de manteiga sem sal, derretida, e mais para untar a máquina de waffle

Chantili para servir

Calda de chocolate, para servir (opcional)

Frutas frescas, como morangos e framboesas, para servir

Modo de preparo

Em uma tigela média, misture a farinha, o cacau em pó, o açúcar mascavo, o fermento em pó, o bicarbonato de sódio e o sal

Faça um buraco no centro dos ingredientes secos. Separe as gemas das claras e coloque as claras em uma tigela média

Coloque as gemas no centro dos ingredientes secos. Adicione o buttermilk e o extrato de baunilha e misture suavemente para formar a massa. Não misture demais.

Bata as claras até atingir picos médios usando um fuet ou uma batedeira. Adicione as claras batidas à massa. Com uma espátula, traga um pouco da massa do fundo da tigela à superfície em que estão as claras. Gire a tigela e repita até incorporar todas as claras. Adicione 2 colheres de sopa de manteiga derretida

Aqueça a máquina de waffle (ou use uma frigideira antiaderente pequena) e, com um pincel de cozinha ou papel toalha, unte levemente com manteiga derretida. Cozinhe os waffles (usando cerca de 2/3 de xícara de massa por waffle) até que fiquem dourados e crocantes. Unte a máquina ou frigideira entre os waffles conforme necessário.

Sirva os waffles imediatamente, assim que estiverem prontos, ou mantenha-os aquecidos até servir. Cubra com chantili, calda de chocolate e frutas, se desejar.