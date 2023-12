Aprenda a fazer um negroni perfeito com o bartender do ano

São Paulo (SP)

Um dos drinques mais famosos da coquetelaria internacional, o Negroni leva apenas três ingredientes: campari, vermute rosso e gin. Mas a maneira como ele é preparado pode mudar completamente o resultado final.

Por isso, a Folha convidou Ricardo Miyazaki, do The Punch Bar, eleito bartender do ano pelo O Melhor de São Paulo, para ensinar como preparar um negroni perfeito. Entre as técnicas de Miyazaki, estão usar as pedras de gelo para resfriar o copo e finalizar o drinque com óleos essenciais extraídos da casa da laranja. Veja a receita: