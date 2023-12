Aprenda a fazer um fitzgerald perfeito com o bartender do ano

São Paulo (SP)

Em 2023, um clássico drinque da coquetelaria internacional ganhou muitos novos fãs por aí —especialmente em São Paulo, onde ele já faz tanto sucesso quanto o Negroni e o Gin Tônica. Estamos falando do Fitzgerald, que leva gin, limão siciliano, angostura e xarope simples de açúcar.

Mas a execução de um drinque é tão importante quanto a sua receita. Por isso, a Folha convidou Ricardo Miyazaki, do The Punch Bar, eleito bartender do ano pelo O Melhor de São Paulo, para ensinar como preparar um 'fitz' perfeito. Veja no vídeo: