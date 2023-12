Aprenda a fazer um gin tônica perfeito com o bartender do ano

São Paulo (SP)

Se um drinque só leva gin e água tônica, como é possível que algumas versões sejam tão melhores que outras? O segredo está na execução!

Por isso, a Folha convidou Ricardo Miyazaki, do The Punch Bar, eleito bartender do ano pelo O Melhor de São Paulo, para ensinar como preparar um gin tônica perfeito. Para ele, o segredo está em gelar o copo, gelar o gin, e só então adicionar a tônica —além da finalização com óleos essenciais da casca do limão siciliano. Veja no vídeo: