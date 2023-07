Qual é o melhor pão de queijo congelado para assar em casa?

São Paulo

Não é nenhum exagero cravar que o pão de queijo é um dos quitutes favoritos dos brasileiros. Isso porque basta se sentar em qualquer café ao redor do país para notar que o item não só faz parte do cardápio como, muito provavelmente, é um dos mais pedidos.

Há uma variedade imensa de formas de se fazer pão de queijo. Recheado, frito, assado —o difícil é encontrar uma maneira de se cozinhar que não encontre os seus devotos fervorosos.

Amostras da da degustação às cegas de pão de queijo realizada pela Folha - Gabriel Cabral/Folhapress

Pensando nisso, foram avaliadas dez marcas de pão de queijo congelado encontradas com facilidade em supermercados, empórios e lojas online. O teste às cegas foi realizado com quatro consumidores e um especialista, que analisaram o sabor, a consistência da massa, o aroma, a quantidade de queijo e a textura dos pães assados na hora.

A degustação faz parte da seção de avaliações Folha Prova, que oferece ao leitor um guia de compra e uso —vinho branco, café, azeites brasileiros e creme de avelã foram temas já abordados. O resultado não é um ranking, mas uma lista que avalia os pontos fortes e fracos de uma gama de marcas.

Paira uma incerteza sobre a real origem do pão de queijo. Isso porque há quem defenda que é impossível determinar o seu berço, já que ele pode derivar de receitas que reúnem ovos, leite, mandioca e queijo, produzidas por escravos em diferentes regiões do Brasil.

"A versão mais difundida é que ele surgiu no século 18 em Minas Gerais. Em Minas não existia trigo, mas havia excedentes de farinha de mandioca e queijo, e da mistura desses dois ingredientes surgiu o pão de queijo", afirma Tom Abrahão, chef-padeiro e dono da Little House Bakery, no bairro de Mirandópolis, na zona sul de São Paulo.

Algumas características fazem toda a diferença na hora de fazer e de provar o pão, diz. A primeira é saber se a massa leva mais polvilho doce ou mais polvilho azedo. No caso de o doce ser predominante, a massa será mais elástica; se pender mais para o azedo, ele será mais oco e concentrado.

"Não dá pra dizer que existe um jeito certo ou errado. Depende do gosto de cada pessoa, mas é importante perceber essas nuances", afirma Abrahão.

O padeiro dá ainda outras dicas para quem pretende preparar o pão de queijo em casa. "O principal é não abrir o forno antes de crescer. Quando estiver em um tamanho bom, vire a forma para que asse igualmente dos dois lados e se atente para o tempo e a temperatura do forno. Mesmo seguindo as instruções, é sempre importante ficar de olho para não assar demais e ficar duro."

A receita se popularizou no Brasil na década de 1950, coincidentemente quando o mineiro Juscelino Kubitschek ocupava a cadeira de presidente da República.

A degustação a seguir reuniu dez marcas entre as mais populares e as mais artesanais, vendidas entre R$ 5,99 e R$ 44 o pacote de 400 gramas. Para assar, foram utilizados dois fornos, seguindo as instruções de tempo de pré-aquecimento e de permanência no forno de cada embalagem.

Bastidores da degustação às cegas de pão de queijo - Gabriel Cabral/Folhapress

Participaram do júri a atriz e cantora Catarina Marcato, 25, a estudante de jornalismo Vailma dos Santos, 29, a fotógrafa Taiane Ferreiras, 31, e a jornalista da Folha Laura Lewer, 30. Completou o grupo o chef-padeiro Tom Abrahão, 64. A degustação aconteceu na Escola Wilma Kövesi de Cozinha, no bairro de Pinheiros, na região oeste de São Paulo.



Carrefour

Foi unânime a avaliação de que o pão de queijo congelado da marca de supermercados não tem nem cheiro e nem gosto de queijo. "Não dá para sentir nem o polvilho", afirmou Taiane Ferreiras. O padeiro Tom Abrahão dá a dica de que embora a embalagem indique que se asse em torno de 30 minutos, o ideal é deixar mais tempo. "Caso o contrário fica ainda mais difícil sentir qualquer tipo de gosto."

Preço: R$ 9,19 (400 g), em Carrefour ou R$ 5,66 (400 g) em mercado.carrefour.com.br

Duduxo

O sabor do queijo é menos evidente do que o cheiro dele na marca de Juiz de Fora. Entre as principais características notadas pelo júri foi o fato de a massa ser borrachuda e gelatinosa. "É insosso, não tem gosto de queijo, só um leve aroma", afirmou Tom Abrahão.

Preço: R$ 11,90 (400 g), no Assaí Atacadista

Formaggio Mineiro

Houve o consenso de que se trata de um bom pão de queijo. O gosto acentuado de queijo que Abrahão identificou sendo de queijo meia cura picante dividiu aqueles que o acharam muito salgado e aqueles que acharam ideal. Todos concordaram que se trata de uma massa leve e com uma crosta leve de queijo. "É o que eu gostaria de servir para as minhas visitas", disse Catarina Marcatto.

Preço: R$ 44,90 (400 g), no Formaggio Mineiro

Sessão de julho do Folha Prova traz a edição pão de queijo. Conta com os convidados Catarina Marcato, Laura Lewer, Taiane Ferreiras (foto), Vailma Santos e Tom Abrahão. - Gabriel Cabral/Folhapress

Forno de Minas

Uma das marcas mais populares do mercado dividiu o grupo. Enquanto alguns apontaram o gosto forte de queijo e um sabor agradável, outros não gostaram da textura e da elasticidade. "Eu sinto um gosto de parmesão que me agrada. Compraria no mercado", disse Taiane Ferreiras.

Preço: R$ 15,99 (400 g), no Atacadão ou R$ 13,99 (400 g) em paodeacucar.com

Nuu

"Não diria que é um produto que se vende em supermercado nem que é congelado", disse Laura Lewer que, assim como o resto do grupo, aprovou a marca original de Pato de Minas. Entre as características que ganharam destaque estão o aroma agradável, a leveza da massa e principalmente o sabor, que conta com uma crosta de queijo meia cura.

Preço: R$ 26,70 (400 g), no Carrefour ou R$ 32 (400 g) na Casa Santa Maria.

Oba

Um gosto de queijo bastante acentuado, o aroma e a textura também foram destaques na marca produzida pela rede de horti-fruti. "Tem a aparência de um pão de queijo artesanal, feito em casa", disse Vailma dos Santos. O júri foi unânime em classificá-lo como um bom produto, dando destaque à quantidade de queijo.

Preço: R$ 19,99 (400 g), no Oba Hortifruti

Qualitá

A falta de gosto de queijo e o fato de ser muito duro desagradou ao grupo, que sentiu que ele parecia mais polvilho quente do que propriamente pão de queijo. O produto também não mostrou ter aroma de queijo. "Frio deve ser impossível de comer, muito duro", disse Catarina Marcatto.

Preço: R$ 13 (400 g), no Assaí

Sessão de julho do Folha Prova traz a edição pão de queijo. Conta com os convidados Catarina Marcato, Laura Lewer, Taiane Ferreiras, Vailma Santos e Tom Abrahão. - Gabriel Cabral/Folhapress

Saboroso

Produzida em uma fábrica própria na Vila Formosa, na zona leste de São Paulo, a marca agradou por ter cheiro e um gosto acentuado de queijo, além de ter apresentado uma massa crocante e consistente. O sabor agradou ao grupo, que notou o fato de o pão de queijo ser também enrolado em queijo, o que conferiu mais sabor e crocância considerada ideal.

Preço: R$ 5,99 (400 g), no Atacadão ou R$ 7 (400 g) no Tenda Atacado

Siberiann

A marca paulista foi, sem dúvidas, a que menos agradou ao grupo, que foi unânime em dizer que se trata de um pão de queijo sem gosto de queijo, com um aroma muito forte e sem nenhum atrativo. "É um pão oco sem queijo, não compraria no supermercado", disse Vailma dos Santos. "É basicamente polvilho, mas não tem gosto, é difícil até mesmo dizer se tem queijo", afirmou Tom Abrahão.

Preço: R$ 6,90 (400 g), no Assaí

Swift

O pão de queijo congelado da marca da JBS não chegou a desagradar, mas também não caiu no gosto do grupo, que elogiou o aroma, mas não sentiu nada que se destacasse no seu sabor. "É um meio-termo que não desagrada, mas não seria minha primeira escolha", disse Laura Lewer. O grupo, entretanto, ressaltou que a massa leve foi um ponto positivo e que é possível sentir o sabor do queijo.

Preço: R$ 11,99 (400 g), na Swift