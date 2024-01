Veja receita simples de salmão com legumes feita em só 30 minutos

The New York Times

Aqui está uma receita simples de salmão preparado em papillote (um nome chique para "no papel", mas hoje em dia na verdade é uma trouxinha de papel alumínio). Coloque camadas de salmão, tomate e manjericão no papel alumínio levemente untado e embrulhe tudo —você até pode fazer isso na noite anterior ao cozimento. Na hora do jantar, dá para cozinhar os pacotes no vapor, colocá-los em uma grelha, assá-los ou grelhá-los na frigideira —mas testes mostram que assar é mais fácil.

Você pode substituir quase qualquer coisa: o salmão pode ser trocado por bife, filé de peixe ou peito de frango desossado e sem pele. A erva e o vegetal também podem ser variados à vontade, desde que o vegetal termine de cozinhar ao mesmo tempo que a proteína: se fosse cozinhar brócolis, por exemplo, teria que cortá-lo em pedaços pequenos; se fosse cenoura, você teria que fervê-la antes.

Salmão e tomate em papel alumínio. Para esta receita simples, Mark Bittman usa o método francês de cozinhar alimentos em pergaminho (en papillote) e o troca por papel alumínio. Comida estilizada por Simon Andrews - Linda Xiao/The New York Times

Salmão en papillote

Rendimento: 4 porções

Tempo de preparo: 30 min

Ingredientes

4 colheres de sopa de azeite extra-virgem

680 g a 900 g de filé de salmão, cortado em pedaços (4 filés)

12 tomates-cereja, cortados ao meio

Sal e pimenta

16 folhas de manjericão

Modo de preparo