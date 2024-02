Veja receita de biscoitos amanteigados coloridos para fazer no final de semana

Coloque uma folha de papel manteiga de 30 por 40 cm em uma superfície de trabalho. Posicione a massa por cima e cubra com outra folha de papel manteiga. Abra a massa em um retângulo uniforme de 0,6 cm de espessura. Coloque a massa, ainda sanduíche entre papel manteiga, em uma assadeira com borda e leve à geladeira até ficar bem fria e firme, cerca de 30 minutos.

Prepare o glacê real: misture o açúcar de confeiteiro e o pó de merengue em uma tigela grande. Adicione ⅔ xícara de água e bata com uma batedeira elétrica em velocidade média até ficar espesso e brilhante, cerca de 7 minutos. Verifique a consistência do glacê: Quando você derramar o glacê sobre si mesmo, deve levar 10 segundos para reincorporar. Adicione mais água, 1 colher de chá por vez, conforme necessário, para atingir essa consistência.

Asse, girando a assadeira na metade do tempo, até dourar, 10 a 12 minutos. Transfira as bolachas para uma grade para esfriar completamente, cerca de 30 minutos. Coloque a grade sobre uma assadeira forrada com papel manteiga e alinhe as bolachas, com os lados tocando, em fileiras de 8.