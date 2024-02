Rio de Janeiro

E então os rumores não confirmados no ano passado pelo McDonald’s viraram realidade. E ainda renderam uma campanha de marketing vigorosa nas redes sociais para anunciar, oficialmente e ao som de "Borbulhas de Amor" ("Quem dera ser um peixe….") na voz de Fábio Jr, que o McFish, sanduíche de peixe empanado com queijo e molho tártaro, estaria de volta ao menu.

Rolou um frenesi entre os mais nostálgicos, com declarações de amor ao lanche, fora do cardápio no país desde 2019 (parece que foi há mais tempo). Disponível em pré-venda desde janeiro e agora com versão dupla de filé de peixe, ele chegou às lojas físicas e apps de entrega nesta terça-feira (6). Segundo a empresa, estará disponível por tempo limitado.

McFish retorna ao cardápio do McDonald's - Divulgação

O estoque esgotou em várias filiais, muita gente não conseguiu comprar no dia de "estreia", gerando uma onda de frustração em tuiteiros de todo o país. "Por que fizeram isso comigo?", choramingou um cliente no Instagram, postando também vários emojis de carinha chorando.

Eu –Yes!– consegui três suados exemplares na noite desta quarta-feira (7). Comi em família, com marido e filho, num ritual digno de um grande banquete. Era o nosso jantar, entregue pelo iFood em horário agendado. Por volta das 20h eles chegaram, majestosos, em simpáticas embalagens quadriculadinhas de azul e branco. Ao abri-las, a primeira decepção: QUE PÃO É ESSE?

Ele tinha gergelim, não era aquele fofinho e leve de outrora. Nas fotos das campanhas do novo McFish, o pão de antigamente está lá. O que houve então? Me senti enganada mas fui em frente. Este detalhe do pão, mais grosso, mais pesado e com gergelim, me deu a sensação, à primeira mordida, de estar comendo o McChicken. Outro ótimo sanduíche, mas eu não queria frango. Queria o meu McFishzinho querido. Ansiava por ele. É pedir muito?

E aí chegamos ao molho. Em comunicado à imprensa, o McDonald’s o descreve como "uma receita exclusiva que conta com base de maionese e pedaços de relish de pepino que deixam o sabor mais exclusivo e a cara do Méqui". Lamento informar, mas não fomos agraciados com relish de pepino. Nos nossos três sanduíches havia uma maionese espessa e com gosto puxadíssimo de limão.

Para curtir SP Receba no seu email um guia com a programação cultural da capital paulista Carregando...

A nação McFishzeira há de concordar que os pedacinhos de picles, delicadamente salpicados, eram o grande lance da versão original. Pelas redes, vi que muitos concordam comigo.

Indo por partes, chegamos ao peixe em si. A empresa informa se tratar da espécie Polaca, proveniente do Alasca, com origem responsável e certificada pelo selo Marine Stewardship Council (MSC), o que garantiria que a fonte do peixe seja sustentável. O filé empanado estava bem bom, deitadinho sobre uma fina fatia de cheddar.

Se eu pediria de novo? Talvez para provar a versão com o pão de verdade, aquele fofinho. Claramente veio trocado, talvez tenha esgotado e improvisaram usando outro -a assessoria do McDonald’s diz que está "apurando internamente o que ocorreu". Até este momento, não houve resposta. O molho é que realmente… Dureza. Esse aí parece que não tem jeito mesmo. Piorou demais, o que acaba pondo em risco o amor represado de tantos fãs do McFish neste revival tão festejado.