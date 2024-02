Quem criou o butter chicken, epicentro do grande confronto do curry da Índia?

Nova Déli | The New York Times

Em 1947, dois homens, ambos chamados Kundan, fugiram de Peshawar durante a sangrenta partição que separou o Paquistão da Índia britânica. Eles chegaram a Déli e logo se tornaram parceiros em um restaurante chamado Moti Mahal, servindo comida da região do Punjab.

Nisso, seus descendentes concordam. Onde eles divergem é na questão de qual dos homens deve entrar para a história culinária.

As duas famílias afirmam que foi seu próprio Kundan que inventou o butter chicken –a deliciosa combinação cremosa de frango tandoori e molho de tomate amado em todos os lugares onde a comida do norte da Índia é servida. E um deles foi para o tribunal para tentar provar isso.

Foto de Kundan Lal Gujral no Moti Mahal - The New York Times

Antes de nos aprofundarmos: Sim, é difícil provar que uma única pessoa inventou pratos que se tornaram mundialmente conhecidos. Além disso, isso realmente importa depois de todos esses anos? Ser o primeiro não necessariamente significa ser o melhor.

Mas no caso do butter chicken , muito está em jogo na discussão —principalmente, o dinheiro, mas também o legado do famoso restaurante que os dois homens começaram a construir há quase oito décadas, um período que abrange quase toda a história moderna da Índia como uma nação independente.

O caso é apresentado em um documento volumoso de 2.752 páginas apresentado no Tribunal Superior de Délhi. Nele, os membros da família de Kundan Lal Gujral, que administram o Moti Mahal, afirmam que os descendentes do parceiro comercial de Gujral, Kundan Lal Jaggi, que administram uma cadeia rival iniciante chamada Daryaganj, afirmaram falsamente que o butter chicken foi ideia de Jaggi.

A ação judicial oferece um vislumbre da era pré-refrigeração sobre como o prato surgiu. Gujral diz que estava "preocupado com o que fazer com o frango tandoori que sobrava todas as noites e criou uma receita para fazer um molho com tomates picados, creme, manteiga e especiarias, com açúcar quando os tomates estavam muito azedos para equilibrar os sabores".

O neto de Jaggi, Raghav Jaggi, conta uma história diferente: que seu próprio avô inventou o butter chicken por acaso.

Nessa versão dos eventos, era tarde da noite e a cozinha estava quase sem estoque, exceto por algumas peças de frango tandoori. Kundan Lal Jaggi, segundo seu neto, foi solicitado por um grande grupo "para fazer um molho e adicionar frango tandoori para que todos pudessem ter uma refeição farta".

Juntando o que podia, ele criou, nessa narrativa, um molho com tomates, manteiga fresca e algumas especiarias. Em seguida, misturou pedaços de frango tandoori cozido –por isso as receitas ainda usam hoje o frango primeiro no tandoor e depois adicionam ao molho makhani, ou de manteiga, enquanto cozinha em fogo brando.

A família de Gujral não está convencida. "Não é possível criar o molho de butter chicken 'na hora'", argumenta a ação judicial deles.

Monish Gujral, neto de Kundan Lal Gujral, disse que a família está buscando uma liminar contra a cadeia de Raghav Jaggi, fundada em 2019, e danos de cerca de US$ 240 mil por violação de direitos autorais e concorrência desleal. O caso inclui outra criação cremosa, o dal makhani, um prato com lentilhas pretas.

"É história registrada que meu avô inventou o frango tandoori, o butter chicken e o dal makhani", disse Monish Gujral em seu restaurante no sul de Déli. "Por tantos anos, houve prêmios registrados e entrevistas com meu avô onde a família Jaggi também estava presente. Por que eles não reivindicaram o crédito ou disseram que também mereciam crédito?"

Monish Gujral, proprietário do Moti Mahal, que é presença constante em Delhi há quase 80 anos - The New York Times

Em sua primeira encarnação, o Moti Mahal era um grande restaurante ao ar livre no bairro Old Delhi, onde os convidados podiam entrar na cozinha primitiva e assistir à comida sendo preparada. Os comerciantes ao redor do atual restaurante, no sul de Déli, ainda relembram o lugar original.

O restaurante ocupou um espaço no térreo em um mercado de alto padrão nos anos 1970. Recentemente, mudou para um andar superior; os convidados que vêm procurá-lo no antigo endereço são apontados para cima.

Os clientes são recebidos por um pôster do mais velho Gujral que o identifica como o inventor do frango tandoori, butter chickene dal makhani. No interior, há retratos dele com primeiros-ministros indianos, políticos e estrelas de Bollywood.

Muitos clientes vêm em busca do mesmo sabor que desfrutaram por décadas, mesmo que o frango tandoori agora seja cozido em fornos de aço a gás, e não nos fornos de barro a carvão que o governo proibiu para reduzir a poluição.

O governo municipal proibiu os fornos a carvão, por isso o frango agora é cozido em forno a gás - The New York Times

Raghav Jaggi, proprietário da cadeia rival Daryaganj, disse que começou seu negócio logo após a morte de seu avô em 2018 para "celebrar a resiliência e o sucesso dos refugiados hindus punjabis que fugiram de Peshawar e vieram para Délhi como seu novo lar". Daryaganj é um contraste marcante em vibração e ambiente, luxuoso e moderno, embora também se anuncie com o slogan "Dos inventores do frango com manteiga e dal makhani" e exiba retratos de personalidades servidas pelo mais velho Jaggi.

Durante o fim de semana, havia uma longa fila enquanto indianos e estrangeiros esperavam por uma mesa em uma filial em um shopping de luxo perto do aeroporto de Delhi.

Daryaganj tem uma atmosfera mais moderna e luxuosa do que Moti Mahal - The New York Times

Ele oferece dois tipos de frango com manteiga –o " butter chickenoriginal de 1947 (receita secreta)" e o " butter chickende hoje". O molho do original tem uma textura mais grossa, evocando uma época anterior aos modernos eletrodomésticos de cozinha, enquanto o prato mais novo tem um molho mais sedoso e rico.

Mishika Verma, uma profissional de publicidade de 22 anos, disse que prefere a versão original. "Sinceramente, gosto mais desse frango com manteiga do que o do Moti Mahal porque é mais autêntico", disse ela. "O que você encontra em outros lugares é muito cremoso e pesado."

O que ela não se importa é quem criou o prato.

"A reivindicação pode ser realmente importante para eles pessoalmente", disse ela. "Eu entendo."

Mas no final, "eu vim aqui pelo sabor."