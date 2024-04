Isabelle Moreira Lima é nova colunista de vinhos na Folha

São Paulo

A jornalista Isabelle Moreira Lima passa a assinar uma coluna semanal sobre vinhos na Folha. Seus textos serão publicados a partir desta segunda (22).

A coluna sobre vinhos vai reforçar a cobertura do tema na Folha, que já abriga o blog Tinto ou Branco, assinado por Tânia Nogueira, e se juntar a outros assuntos como cervejas, que são tema do blog Copo Cheio; receitas para preparar em casa, do blog Cozinha Bruta; e bebidas cafeinadas, apresentadas no Café na Prensa.

Isabelle Moreira Lima, colunista de vinhos da Folha - Divulgação

Além das tendências do meio, Moreira Lima vai abordar o vinho em seus diferentes aspectos, incluindo questões econômicas, geopolíticas, ambientais e comportamentais. "A Guerra da Ucrânia, por exemplo, provocou o aumento do preço do vinho. A produção da bebida reflete muitos temas da atualidade, por isso esse contexto não pode ficar de fora da discussão", diz.

O novo espaço também trará sugestões de rótulos, tanto de produtores estrangeiros como de locais, com atenção especial às garrafas mais acessíveis. Além disso, discussões sobre tipos de uva que entraram na moda e outras novidades do setor também fazem parte dos assuntos tratados –sempre abordados de maneira descomplicada.

"Para encontrar algo de que você gosta e continuar fazendo boas escolhas, você precisa entender o que te chamou atenção. Foi o tanino? Foi a acidez? Por isso vale buscar informação para se aprofundar", diz Moreira Lima.

Com 23 anos no jornalismo, Moreira Lima já teve experiências em rádio, televisão e em jornais —inclusive, na Folha, nas editorias Ilustrada e Mercado. Também fez cursos da Associação Brasileira de Sommeliers e da Wine & Spirit Education Trust. Atualmente é editora executiva da revista Gama e autora da newsletter Saca Essa Rolha.