Após formar chefs, restaurante no sul de Lyon faz o mesmo com clientes

Lyon (França)

O restaurante La Pyramide, em Vienne, ao sul de Lyon, é considerado um templo da alta gastronomia. Com uma história que marcou o movimento da nouvelle cuisine, ajudou a refundar a comida francesa e a formar muitos chefs importantes das últimas décadas. Enquanto se mantém relevante no cenário global, o lugar hoje também ajuda a formar novos comensais para essa culinária de ponta.

Sobremesa servida no restaurante La Pyramide, com maças da vila de Agnin - @maisonhenriroux no Instagram

Isso porque comer em um restaurante de alta gastronomia pode ser uma experiência um tanto desconfortável para quem não está acostumado. As regras da casa, as exigências de traje e de comportamento, o excesso de atenção da equipe (às vezes com garçons até para colocar o guardanapo no colo dos clientes), as descrições exageradas dos pratos, os ingredientes desconhecidos e especialmente os altos preços podem criar tensão e afastar muitos potenciais fregueses.

Talvez essa não tenha sido a motivação central do chef Patrick Henriroux, mas o La Pyramide oferece um menu de almoço que parece servir perfeitamente para quebrar este desconforto e introduzir novos clientes a este mundo de luxo de forma deliciosa.

Sem tom paternalista e sem apelar para nenhuma forma de didatismo, o restaurante parece guiar os comensais a cada passo da experiência. Desde o momento em que se faz a reserva para o almoço, pela internet, fica claro que o menu inclui entrada, prato principal, sobremesa, uma garrafa de água, meia garrafa de vinho e café. A experiência completa custa 94 euros, e o cliente não precisa se preocupar com mais nada, devendo só aproveitar a refeição.

Logo ao chegar, a recepção é leve e simpática, indicando já saber quem são os clientes e como vai ser o almoço. O menu é apresentado cuidadosamente, indicando as opções de entrada, prato principal e sobremesa, bem como os vinhos (com sugestões de harmonização e a opção de servir meia garrafa diferente para cada cliente) e a água (com ou sem gás). Nada de pressa e toda a atenção do mundo aos interesses dos clientes.

O cardápio é sazonal e muda regularmente. Mas em um almoço em junho, as entradas incluíam a opção de um creme de cogumelos com três variedades de fungos e de preparos, em uma combinação intensa cheia de contrastes e deliciosa. E havia também uma cavalinha marinada servida em um creme frio de repolho roxo que dava uma cor vibrante ao prato.

O menu apresenta opções de entrada, prato principal, sobremesa, vinhos e água - @maisonhenriroux no Instagram

Entre os pratos principais, a opção mais impressionante era um tournedos de filé com alho negro com um molho de café surpreendente e que combinava muito bem com a carne. A outra opção era um filé de peixe servido com um molho branco de vinho e manteiga muito encorpado e saboroso.

E as sobremesas eram uma torta de maçã e um creme de banana com chocolate.

A refeição é tão bem montada que os clientes não precisam nem pedir a conta. Basta se levantar e ir à recepção, onde o pagamento é feito, sem surpresas.

Vienne está localizada a 35km de Lyon, e é fácil de chegar lá de carro ou de trem. A cidade é pequena e agradável de caminhar, com muitas ruínas romanas - incluindo a estátua em forma de pirâmide que dá nome ao restaurante (e ao hotel que funciona no mesmo local).

La Pyramide foi por anos considerado o melhor restaurante ao sul da França e um dos melhores do mundo. Sua fama foi criada pelo chef Fernand Point, padrinho da nouvelle cuisine, uma figura pantagruélica que considerava a manteiga um ingrediente essencial da cozinha (o que se tornaria a chave da gastronomia francesa). O lugar se consolidou como uma referência nos anos 1970, com a elevação da gastronomia a uma arte no país.

Henriroux assumiu a casa no final dos anos 1980 e manteve a qualidade da comida (e conquistou duas estrelas do Guia Michelin). Até hoje ele ainda passa de mesa em mesa ao final do serviço para cumprimentar os clientes e perguntar se estava tudo bem. No almoço citado aqui, tudo foi excepcional.

La Pyramide

14, Bd Fernand Point, 38200 Vienne, França. Seg. a dom., das 7h30 às 14h30. @maisonhenriroux