Gabriel Santana, eleito bartender do ano em SP, inaugura bar no Rio

São Paulo

Gabriel Santana, eleito bartender do ano pelo O Melhor de São Paulo - Gastronomia, atravessou a ponte aérea e inaugurou um bar no Rio de Janeiro, o seu terceiro.

O Oti, a três quarteirões da praia de Ipanema, abriu as portas nesta semana destacando a coquetelaria brasileira. Santana apresenta sete drinques autorais, a exemplo do chamado vieux oti (R$ 45), que leva cachaça lavada no dendê, bourbon, conhaque de alcatrão, vermute rosso, licor Benedictine bitter de banana.

O bartender Gabriel Santana

Outra sugestão é o cítrico nuts (R$ 37), preparado com cachaça, rum de especiarias, amendoim, tamarindo, cajuína e rapadura. O negroni ganha uma releitura que combina acerola, gim, vermute dry e Aperol (R$ 43).

Outra seção da carta lista 40 coquetéis clássicos, ordenados pelo ano de criação de cada um. Vai do gimlet, datado de 1800, ao french 75, criado em 1925.

O menu de comes é assinado pela sócia Andressa Cabral, chef do restaurante Yaya Comidaria e do Meza Bar (ambos no Rio) e apresentadora do reality Iron Chef Brasil.

Ela também investe nos ingredientes brasileiros e prepara receitas como o pirarucu defumado com emulsão de castanha-de-caju, banana caramelada e urucum (R$ 52) e a terrine de pato com goiabada cascão cremosa e picles de maxixe (R$ 48).

Santana conheceu Andressa Cabral e Fernando Blower, sócio da chef no Meza, durante suas visitas ao bar carioca –um dos primeiros do Rio dedicado à coquetelaria, aberto em 2008. A dupla também era frequentadora do balcão em Pinheiros. Dessas trocas e conversas, ele diz, surgiu a ideia de juntar forças e abrir uma casa em parceria.

Este é o terceiro endereço do bartender paulistano, à frente do Santana, dedicado à alta coquetelaria em Pinheiros, e do Cordial, na República –este, vencedor na categoria melhor bar bom e barato no especial da Folha. Ele também assina a carta de drinques autorais do Sarau, no hotel Pulso.

Formado em gastronomia e hotelaria, Santana começou a carreira nos balcões há dez anos, no bar de um hotel de luxo na Suíça. Foi duas vezes campeão do World Class, principal competição mundial de bartenders.

Oti

R. Barão da Torre, 247, Ipanema, Rio de Janeiro, @oti_rj. Seg. e de qua. a sex., das 18h às 0h; sáb., das 17h à 1h; dom., das 16h às 22h