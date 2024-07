Braceletes com peso de pulso não tonificam os músculos do braço, dizem especialistas

The New York Times

Pesos de pulso, que pareciam esquecidos pelo mundo fitness, estão ressurgindo nas redes sociais.

Os braceletes de 0,45 a 1,3 kg ganharam popularidade durante os anos 1980, quando os praticantes de exercícios colocavam modelos feitos de tecido e cheios de areia. Mas, até o início dos anos 2000, eles desapareceram. O fato de que eles absorviam o suor, e, com o tempo, cheirassem mal, não ajudou.

Sua reaparição foi impulsionada por marcas como Bala, cujos "braceletes" parecem um acessório de moda: eles são feitos de aço coberto de silicone e vêm em cores suaves que parecem projetadas para o TikTok e Instagram.

Pesos de pulso se popularizaram no TikTok e Instagram - RYAN FRIGILLANA/NYT

Por ser uma marca voltada para os exercícios físicos em casa, os negócios da Bala cresceram durante a pandemia. Os fundadores da empresa apresentaram os braceletes em um episódio do reality "Shark Tank", em fevereiro de 2020. Algumas semanas depois, o isolamento social entrou em vigor e, de repente, "todo mundo precisava de papel higiênico e equipamento de treino", afirma Natalie Holloway, cofundadora da Bala.

Em pouco tempo, outras versões, com um design semelhante e de silicone, apareceram na Amazon e nas prateleiras de lojas de varejo.

Nos últimos anos, personalidades do mundo fitness e influenciadores têm divulgado os benefícios dos pesos de pulso. Além da Bala, existem várias outras opções, incluindo aquelas que absorvem suor, como a da Nike, e com coberturas de couro, como a de Tracy Anderson.

Quando Katie Austin, uma empreendedora do mundo fitness, estava crescendo nos anos 1990, ela viu sua mãe, a estrela de vídeos caseiros Denise Austin, se exercitar usando sua própria marca de pesos de pulso rosa choque. Hoje, a jovem Austin dá aulas usando braceletes.

"Eles se tornaram mais modernos e mais funcionais", conta ela, mas "a ideia de que são maravilhosos para o condicionamento muscular feito em casa é a mesma".

Os pesos de pulso podem oferecer alguns benefícios reais para a saúde e o corpo, mas não exatamente da maneira que os vídeos virais do TikTok sugerem.

O mito de "tonificar" os músculos

Os influenciadores fitness frequentemente afirmam que os pesos de pulso "tonificam" os músculos do braço —ou seja, que fazem seus braços parecerem mais firmes e com uma definição muscular visível.

Mas os especialistas dizem que todo o conceito de tonificação —assim como a "tonificação localizada", ou fazer exercícios para tornar partes específicas do corpo mais firmes— é um mito.

Os músculos podem ficar maiores ou podem encolher, "mas você não pode realmente 'tonificar' o músculo", explica Miriam Fried, personal trainer em Nova York. No máximo, diz, você pode "construir músculos e talvez perder um pouco de gordura para que o músculo seja mais visível".

Apenas usar pesos de pulso enquanto caminha provavelmente não vai ajudar no ganho de massa muscular significativa, diz Fried.

Como usar pesos de pulso para ganhar força

Segundo especialistas, usar pesos de pulso por períodos prolongados pode aumentar sua resistência muscular e, consequentemente, melhorar seu desempenho atlético e tornar as atividades diárias mais confortáveis.

Se você já carregou sacolas de compras por mais de alguns minutos, sabe como elas podem pesar —especialmente se você as segurar nas mãos em vez de nos ombros.

Os pesos de pulso funcionam de forma semelhante, explica Kelyssa Hall, fisiologista do exercício e treinadora de força no Hospital for Special Surgery em Nova York. "Quanto mais para baixo no braço estiver o peso, mais pesado ele vai parecer", disse ela.

A carga extra em seus ossos também pode aumentar a densidade óssea, afirmam os especialistas. Mas eles recomendam limitar o peso de 0,45 a 1,3 kg para evitar sobrecarregar as articulações. Se você está preocupado com suas articulações, considere coletes com peso em vez disso. "Eles reduzem a tensão nos membros e nas articulações que suportam os membros, mas aumentam a carga de peso corporal", o que ajuda a construir força, disse Hall.

Pesos de pulso podem melhorar saúde cardiovascular

Usar pesos enquanto caminha, durante exercícios aeróbicos —como no aparelho elíptico ou no simulador de escadas— ou mesmo enquanto realiza suas atividades diárias, também pode melhorar sua saúde cardíaca, disse Kelly Picciurro, fisioterapeuta em Nova York. (Picciurro e outros especialistas desaconselham o uso de pesos de pulso durante a corrida, para evitar sobrecarregar as articulações).

"Sempre que você está fazendo uma atividade que aumenta sua frequência cardíaca e adiciona peso extra, isso ajuda a aumentar a frequência cardíaca", disse ela.

Como resultado, seu sistema cardiovascular trabalha mais, você absorve mais oxigênio e gasta mais energia do que faria fazendo a mesma atividade sem pesos. Para obter maiores benefícios cardiovasculares, considere usar um colete ou mochilas com pesos.

Postura

Assim como em todos os exercícios, é essencial manter a postura correta ao usar pesos de pulso. Picciurro recomenda prestar atenção especial à sua postura para prevenir dores no pescoço e nas costas. Manter os ombros para baixo e para trás, e o abdômen e escápulas flexionados, ajudará você a obter maiores benefícios, minimizando o risco de lesões.

Os pesos de pulso não são o equipamento milagroso para ficar em forma rapidamente, como alguns influenciadores afirmam. Mas quando usados de forma inteligente, ainda podem ser uma ferramenta eficaz para a saúde.

Este texto foi publicado originalmente no The New York Times.

