Ranking do FT traz as melhores escolas e cursos de MBA do mundo; confira lista

A americana Wharton School recuperou sua posição em 2024 como líder mundial na oferta de MBAs (Master of Business Administration, uma pós-graduação voltada à gestão de negócios), de acordo com o mais recente ranking do jornal Financial Times com as 100 melhores escolas de negócios globais.

A escola de negócios, parte da Universidade da Pensilvânia, liderou a avaliação, que leva em conta medidas como a relação custo-benefício, os objetivos de estudo alcançados por ex-alunos, a diversidade internacional e de gênero, a qualidade da pesquisa acadêmica e as políticas ambientais escolares, bem como os salários e os aumentos salariais obtidos pelos alunos.

A participação das escolas é voluntária.

Os estudantes de MBA na Universidade de Cornell, em Ithaca, em Nova York (EUA), uma das 10 primeiras colocadas no ranking do FT. - Heather Ainsworth/The New York Times

A Wharton foi seguida pelo Insead, da França, em segundo lugar, depois pela Columbia em Nova York, pelo SDA Bocconi, em Milão, e pela Iese, em Barcelona.

A lista completa pode ser consultada no site do FT, por assinantes do jornal britânico. Confira aqui as 20 primeiras colocadas:

As 20 melhores escolas e cursos de negócios do mundo Ranking elaborado pelo jornal Financial Times University of Pennsylvania/Wharton Estados Unidos Insead França Columbia Business School Estados Unidos SDA Bocconi School of Management Itália IESE Business School Espanha Northwestern University/Kellogg School of Management Estados Unidos MIT/Sloan Estados Unidos London Business School Reino Unido Cornell University/Johnson Estados Unidos University of Chicago/Booth Estados Unidos Harvard Business School Estados Unidos HEC Paris França Dartmouth College/Tuck Estados Unidos Duke University's/Fuqua School of Business Estados Unidos Yale School of Management Estados Unidos University of Virginia/Darden Estados Unidos Esade Business School Espanha UCLA Anderson School of Management Estados Unidos University of California at Berkeley/Haas Estados Unidos IE Business School Espanha

Os ex-alunos de MBA estão enfrentando tempos mais difíceis após a formatura. Em linha com os recentes cortes de emprego, envolvendo setores como finanças e tecnologia, em meio a um momento de maior incerteza na economia global, o emprego dos licenciados no prazo de três meses após a conclusão do MBA nas escolas classificadas caiu para uma média de 89%, em comparação com os 93% no ano anterior.

O ranking também segue um ano em que a demanda por cursos de administração estagnou. A última pesquisa do Graduate Management Admission Council, em 2023, mostra uma queda de 5% nas inscrições para MBAs e uma mudança do curso presencial em tempo integral para alternativas mais flexíveis, de meio período e online.

A Wharton School , liderada pela reitora Erika James, está classificada em primeiro lugar na categoria de pesquisa, avaliada por publicações recentes do corpo docente nas principais revistas acadêmicas e profissionais, seguida pela Chicago Booth, da Universidade de Chicago, pela Harvard Business School, da Universidadede Harvard, e Columbia Business School, da Universidade de Columbia.

Os ex-alunos da Wharton relataram o terceiro maior salário médio ponderado, de US$ 245.772 (R$ 1,22 milhão), ajustado para aqueles que trabalham em diferentes setores e para a paridade de poder de compra internacional, três anos após a conclusão dos cursos. Os ex-alunos de Stanford tiveram a renda ponderada mais alta, de US$ 250.650 (R$ 1,24 milhão), com os graduados de Harvard logo atrás, com US$ 246.509 (R$ 1,22 milhão), enquanto os de Columbia tiveram uma média de US$ 232.760 (R$ 1,15 milhão).

Apenas quatro das 20 melhores escolas de negócios classificadas pelos maiores salários dos ex-alunos eram de fora dos EUA, lideradas pelo Insead, ao sul de Paris. Os outros foram o SDA Bocconi, de Milão, a Universidade de Finanças e Economia de Xangai e o Instituto Indiano de Gestão de Ahmedabad.

Stanford, na Califórnia, foi classificada em primeiro lugar nas avaliações dos ex-alunos sobre os objetivos alcançados em seu MBA, seguida pelo Dartmouth College/Tuck, em New Hampshire, e pela Universidade da Virgínia/Darden.

Universidade da Geórgia/Terry foi eleita a melhor na relação custo-benefício, calculada dividindo o salário médio dos ex-alunos três anos após a conclusão pelo custo total do MBA, incluindo mensalidades, o salário que deixaram de ganhar, o custo de oportunidade e outras despesas.

Quatro escolas dos EUA foram as mais bem avaliadas pelos formandos por conta da qualidade de suas redes de ex-alunos: em primeiro lugar, Stanford, seguida por Dartmouth, Cornell (no estado de Nova York) e pela Universidade de Notre Dame/Mendoza, em Indiana.

O Georgia Institute of Technology/Scheller foi considerado o melhor por ex-alunos por seus serviços profissionais, seguido pela UCLA Anderson School of Management, pela Fudan University School of Management de Xangai e pela Universidade de Pequim/Guanghua.

Os maiores aumentos salariais –desde o momento em que os ex-alunos iniciaram o MBA até três anos após concluí-lo– foram relatados na Indian School of Business e em duas escolas de negócios chinesas: Fudan, seguida pela Shanghai University of Finance and Economics: College of Business.

O Instituto Indiano de Gestão em Ahmedabad ficou no topo na categoria avanços na carreira –medida pela maior responsabilidade adquirida por ex-alunos no emprego e pelo tamanho da organização–, seguida por Stanford e Fudan.

O SDA Bocconi School of Management foi o primeiro colocado em uma auditoria pública de emissões de carbono em suas operações e metas de emissões líquidas zero, seguido pela Universidade da Virgínia/Darden, IE Business School em Madri, Universidade Duke/Fuqua, na Carolina do Norte, Esade Business School, em Barcelona, e Rotterdam School of Management, Universidade Erasmus.

As turmas de MBA continuam predominantemente masculinas, com uma média de 41% de mulheres nas 100 escolas. Apenas a Wharton, a ESCP da França e a Audencia relataram paridade de pontuação máxima entre estudantes de MBA do sexo masculino e feminino, enquanto 10 escolas tinham mais mulheres do que homens.

A maior diversidade de emprego por setor entre os estudantes antes de iniciarem os seus MBAs estava na ESCP Business School em França, seguida pela Esade, Warwick Business School, no Reino Unido, e depois pela Brigham Young University/Marriott, em Utah.

O Indian Institute of Management de Calcutá foi o primeiro classificado pela medido critério em que a turma finalista mais recente realizou intercâmbios e estágios de pelo menos um mês no estrangeiro, seguido pela HEC Paris, ESCP e depois pelo Lisbon MBA Católica|Nova .