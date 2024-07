PepsiCo abre capacitação para lideranças negras com aporte de R$ 100 mil

São Paulo (SP)

A Fundação PepsiCo lança, em parceria com o Instituto Feira Preta, o edital do programa Impacto Black, que visa impulsionar a atuação de instituições, coletivos e projetos sociais sem fins lucrativos liderados por pessoas negras.

Serão escolhidas dez organizações com projetos de impacto voltados para a população negra e comunidades em vulnerabilidade social. Inscrições no programa podem ser realizadas até 12 de agosto, às 17h59 (horário de Brasília), pela plataforma Prosas. O regulamento está disponível no mesmo site.

Para participar, é preciso ser uma organização da sociedade civil (ONG, associação, movimento ou coletivos) fundada ou liderada por pessoas negras, com diretoria composta por, no mínimo, 50% de profissionais negros.

A entidade precisa estar ativa e formalizada há pelo menos um ano, com registro de pessoa jurídica sem fins lucrativos.

Promotores do Festival Feira Preta, evento de cultura e empreendedorismo negro realizado pelo Instituto Feira Preta e patrocinado pela PepsiCo - Divulgação

"A iniciativa Impacto Black vai identificar e celebrar organizações e lideranças que estão transformando suas comunidades, promovendo inclusão e gerando impacto social local e duradouro. O programa vai amplificar suas vozes e aumentar seu impacto positivo", afirma C.D. Glin, presidente da Fundação PepsiCo.

Lideranças selecionadas receberão um aporte financeiro de R$ 100 mil, além de treinamentos e cursos de capacitação desenvolvidos junto ao Instituto Feira Preta, organização dedicada ao apoio e fortalecimento de empreendedores negros.

Será oferecida ainda uma trilha de desenvolvimento institucional e pessoal por meio de um programa de mentoria com duração de um ano.

Ao se inscrever, cada organização deve apresentar um plano resumido detalhando como o recurso financeiro impulsionará sua atuação, considerando estratégia, objetivos e desafios específicos do território onde opera.

O edital Impacto Black é uma iniciativa da Fundação PepsiCo, braço filantrópico da empresa de alimentos, em parceria com a marca Doritos.

"Ainda não é todo o mercado que atua como poderia, mas algumas marcas, sim. As construções que têm sido feitas com PepsiCo e Doritos evidenciam que a coexistência é o caminho para entregar impacto concreto. Celebro muito essa parceria", diz Adriana Barbosa, diretora-executiva do Instituto Feira Preta e vencedora do Prêmio Empreendedor Social em 2019.

O instituto promove anualmente a Feira Preta, evento que reúne empreendedores negros em áreas como moda, música e gastronomia, com o objetivo de fomentar a economia criativa e promover inclusão social e diversidade cultural. A PepsiCo está entre os patrocinadores do evento.