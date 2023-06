Assista pérolas escondidas em serviços gratuitos de streaming

São Paulo

Além dos gigantes do streaming já conhecidos de todos, há no Brasil uma variedade de serviços da categoria Fast (televisão em streaming gratuita com anúncios, na sigla em inglês) e mesmo dos inteiramente gratuitos, sem intervalos comerciais.

Há opções mais generalistas e mais específicas, como as voltadas a produções asiáticas (Rakuten Viki) ou nacionais (Itaú Cultural Play).

Nos serviços maiores, é difícil separar o joio do trigo —há muita oferta em cada categoria, mas muita coisa de baixa qualidade e orçamento mais baixo ainda. Por isso, escolhi alguns clássicos testados e aprovados e filmes cult que estão disponíveis de graça.

Opções de streamings gratuitos são dicas para a semana - JenkoAtaman/Adobe Stock

Para ver no NetMovies

Melhor catálogo com legendas em português.

"O Show Deve Continuar"

Inspirado na vida do diretor do filme, Bob Fosse, "O Show Deve Continuar" traz Roy Scheider ("Tubarão") como Joe Gideon, um diretor e coreógrafo mulherengo, viciado em anfetaminas e álcool. Ele trabalha sem parar até que sofre uma crise cardíaca que, combinada à exaustão e às drogas, lhe obrigam a ficar internado por várias semanas. Cercam Gideon as mulheres de sua vida: as jovens subordinadas a quem ele assedia, mas também sua ex-mulher, Audrey (Leland Palmer); sua filha, Michelle (Erzsébet Földi); sua namorada, Katie (Ann Reinking, ex-namorada de Fosse); e uma espécie de anjo da morte (Jessica Lange).

Ganhou a Palma de Ouro em Cannes em 1980 e quatro Oscars.

No NetMovies (com anúncios). 123 min

"Será Que Ele É?"

Ao receber seu Oscar por interpretar um soldado gay, Cameron Drake (Matt Dillon) agradece a seu professor de literatura do colegial, Howard Brackett (Kevin Kline), acrescentando que Howard é homossexual —o que o professor nega. A afirmação deixa em polvorosa a pequena cidade de Greenleaf, Indiana, que é invadida por repórteres e curiosos, e coloca em questão o noivado de Howard e Emily (Joan Cusack).

Profundamente 1997, mas competente (o roteiro é de Paul Rudnick, de "Mudança de Hábito" e "A Família Addams 2") e divertido.

No NetMovies (com anúncios). 92 min

Plex

Só tem legendas em inglês, sem opções em português.

"Jogo Perverso"

Terceiro longa dirigido por Kathryn Bigelow e mais um mergulho em mundos violentos, desta vez na forma de um thriller (quase) erótico. Jamie Lee Curtis interpreta Megan Turner, cadete recém-formada da polícia de Nova York que mata um assaltante em um mercadinho. Em meio à ocorrência, a arma do bandido some, e logo vítimas começam a aparecer pela cidade baleadas com munição com o nome de Megan encravado nos cartuchos. Enquanto isso, ela começa um relacionamento com Eugene Hunt (Ron Silver, um dos atores com mais cara de "vilão dos anos 90" a passar pelo planeta Terra), um negociador da Bolsa de Valores, e se junta ao detetive Nick Mann (Clancy Brown) para investigar os assassinatos.

Disponível no Plex, com anúncios. Áudio e legendas somente em inglês. 102 min.

"Rock’n’roll High School"

A Escola de Ensino Médio Vince Lombardi sofre com a indisciplina de seus alunos roqueiros, trocando constantemente de diretor. Uma das alunas é Riff Randell, a maior fã dos Ramones, e quando a histórica banda de punk marca um show na cidade, Riff faz de tudo para conseguir encontrar Joey Ramone e lhe entregar uma música que escreveu.

Disponível no Plex, com anúncios. Áudio e legendas somente em inglês. 93 min.

O grupo de rock Ramones, com os três integrantes da formação original - o guitarrista Johnny Ramone (à esq.), o vocalista Joey Ramone (o segundo à esq.) e o baixista Dee Dee Ramone (à dir.) - e o baterista Marky Ramone (o terceiro, da esq. para a dir.) - Divulgação

PlutoTV

Muitos canais lineares, algumas coisas dubladas.

"Calafrios"

Moradores de um complexo de apartamentos luxuosos no subúrbio de Montreal são contaminados com um parasita que os transforma em loucos por sexo, obcecados em transmitir a doença. Terceiro longa de David Cronenberg, de 1975, foi restaurado recentemente pelo festival de cinema de Toronto. É essa cópia de boa qualidade que pode ser vista no streaming.

Disponível no PlutoTV, com anúncios. 87 min.

"Charada"

Após a morte suspeita do marido, Charlie, de quem ia se divorciar, Reggie (Audrey Hepburn) volta a Paris e se vê envolvida em mistérios. Três homens do passado de Charlie querem saber onde está uma fortuna que roubaram durante a Segunda Guerra, assim como o governo. Um charmoso americano, Peter (Cary Grant), que Reggie conheceu em uma viagem, tem algo a ver com isso tudo.

Disponível no PlutoTV. 113 min

Tubi

A seção "Award Winners" ajuda a achar as coisas melhorzinhas.

"A Tortura do Medo"

Em 1960, Michael Powell era um cineasta renomado, em especial pelos frutos de sua parceria com Emmerich Pressburger na produtora The Archers. Juntos, os dois foram responsáveis por filmes como "Narciso Negro" (1947) e "Os Invasores" (1941). Uma obra solo de Powell, porém, precipitaria o fim de sua carreira: "A Tortura do Medo", um filme sobre um serial killer que filma a expressão de suas vítimas no instante em que são assassinadas. Espinafrado pela crítica na época, o longa é hoje considerado um dos melhores do Reino Unido, tendo sido elogiado por Martin Scorsese.

Disponível no Tubi, com anúncios. Áudio e legendas em inglês. 101 min

Cena do filme "A Tortura do Medo", de 1960 - Divulgação

"Princess Cyd"

Uma boa opção para os dias frios que se aproximam, "Princess Cyd" acompanha uma adolescente, Cyd (Jessie Pinnick), que chega aos subúrbios de Chicago para passar algumas semanas do verão com sua tia, Miranda Ruth (Rebecca Spence), uma autora renomada. O desconforto inicial da relação —as duas não se viam desde a morte da mãe de Cyd, irmã de Miranda, oito anos antes—, dá lugar a curiosidade e honestidade, à medida em que a garota explora sua sexualidade e conhece mais da vida da tia. Para a Vanity Fair, é um dos dez melhores filmes da década passada.

Disponível no Tubi, com anúncios. Áudio e legendas em inglês. 96 min.

Itaú Cultural Play

Conteúdo nacional exclusivo e festivais.

"Eles Não Usam Black-Tie"

Tião (Carlos Alberto Riccelli), um jovem metalúrgico, e sua namorada, Maria (Bete Mendes), ficam noivos após ela engravidar. Com medo de perder o emprego, Tião decide furar a greve na fábrica, o que o coloca em oposição a seu pai, Otávio (Gianfrancesco Guarnieri, que também escreveu a peça que deu origem ao filme), líder sindical que ficou preso por três anos durante a ditadura militar. A cópia disponível no streaming foi restaurada pela Cinemateca Brasileira e está lindinha.

Disponível gratuitamente no Itaú Cultural Play. 120 min

Cena de "Eles Não Usam Black-Tie" - Divulgação

"Cala a Boca, Etelvina"

Etelvina (Dercy Gonçalves) é empregada doméstica na casa de um casal endividado, Adelino (Paulo Goulart) e Zulmira (Mara di Carlo), e frequentemente ajuda os patrões a desviar de credores. Quando Zulmira abandona Adelino, Etelvina é confundida com a patroa por um parente rico, cuja fortuna Adelino espera herdar. A empregada precisa, então, fingir ser a empregadora.

Disponível gratuitamente no Itaú Cultural Play. 87 min

A atriz e comediante Dercy Gonçalves em cena de "Cala a Boca, Etelvina" (1958) - Divulgação

O que está chegando

"Black Mirror"

Com cinco episódios, a sexta temporada da antologia fantástica de Charlie Brooker está de volta, com participações de Michael Cera, Himesh Patel, Aaron Paul, Kate Mara, Zazie Beetz e Paapa Essiedu.

Disponível desde quinta (15), na Netflix. Cinco episódios com duração de 40 a 80 min

"Bios: Vidas Que Marcaram A Sua - Paralamas do Sucesso"

A banda fluminense é tema de um episódio dessa série documental, que conta com entrevistas com os integrantes Herbert Vianna, João Barone e Bi Ribeiro, além de amigos do grupo.

Estreia nesta sexta (16) na Star+. 90 min

"Stan Lee"

Documentário sobre o criador do Homem-Aranha, O Quarteto Fantástico e tantos outros super-heróis da Marvel e os supervilões que os acompanham.

Estreia nesta sexta (16) no Disney+. 86 min.

"65: Ameaça Pré-Histórica"

Um filme sobre um homem do tamanho de um dinossauro, Adam Driver, lutando com dinossauros. Um astronauta sofre um acidente catastrófico e vai parar em um planeta desconhecido —que logo descobre ser a Terra, 65 milhões de anos atrás. Agora, ele e uma garotinha, a única outra sobrevivente, precisam atravessar o território hostil para serem resgatados.

Disponível na HBOMax a partir desta sexta (16). 93 min

Veja antes que seja tarde

"Veronica Mars"

Muito antes de ir parar no "The Good Place", Kristen Bell despontou como uma detetive adolescente que investiga o mistério do assassinato da melhor amiga.

Deixa a HBOMax em 28 de junho. Três temporadas, 64 episódios de 42 min cada um

"Let Them All Talk"

Meryl Streep interpreta Alice Hughes, uma autora que faz uma viagem transatlântica num cruzeiro com amigas (Candice Bergen e Dianne Wiest), rumo a eventos de lançamento de seu livro mais recente. Acompanha o trio o sobrinho de Alice (Lucas Hedges), que se apaixona por uma desconhecida. De Steven Soderbergh.

Deixa a HBOMax até o fim do mês. 113 min