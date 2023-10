Coleção de Emanoel Araújo é vendida por R$ 30 milhões para fundação paulista

São Paulo

A coleção de mais de 5.000 obras deixada pelo artista plástico Emanoel Araújo, que foi diretor e curador do Museu Afro Brasil, foi leiloada por R$ 30 milhões para a Fundação Lia Maria Aguiar, de Campos do Jordão, em São Paulo. A venda ocorreu na tarde deste sábado, dia 28.

A coleção do artista baiano, que também foi curador, intelectual e fundador do Museu Afro Brasil, inclui peças de autores históricos, brasileiros, esculturas, peças de design, fotografia, arte sacra, joalheria colonial e artesanato, entre outros trabalhos.

O artista plástico e diretor curador do Museu Afro Brasil Emanoel Araújo, em sua casa no bairro Bela Vista, em São Paulo - Eduardo Knapp/Folhapress

Alguns exemplos de artistas presentes no acervo são Xavier das Conchas, Rubem Valentim, Francisco Brennand, João Câmara, Niki de Saint Phale, Siron Franco, Franz Kracjberg, José Antônio da Silva e Manoel Messias. É um importante conjunto de obras para o tema da produção de artistas negros.

Alguns imóveis localizados no bairro paulistano Bexiga, deixados pelo artista, que morreu no ano passado, também estão incluídos nesse primeiro lote, segundo Jones Bergamin, o leiloeiro.

Em entrevista, Araújo afirmou que gostaria que sua coleção pessoal tivesse um destino público.

Bergamin, que é diretor da casa de leilões Bolsa de Arte, responsável pela venda, afirmou à Folha que a vontade geral dos herdeiros era vender a coleção completa para mantê-la unida.

No final de setembro, o leilão precisou ser suspenso em razão de um pedido extrajudicial do Ibram, o Instituto Brasileiro de Museus. A solicitação fez com que a casa de leilões paulistana adiasse a venda das obras.

Isso aconteceu porque os 30 museus sob a alçada do órgão federal têm preferência em caso de venda judicial ou leilão de bens culturais, como é o caso da coleção de Araújo, um acervo com relíquias do barroco e da joalheria brasileira.

No entanto, após ter pedido a suspensão, o Ibram afirmou que as instituições sob a sua alçada não têm dinheiro para arrematar o lote, cujo lance mínimo era de R$ 30 milhões. Com isso, a coleção voltou ser destinada para leilão.

Os fundos serão destinados aos oito irmãos de Araújo e a quatro de seus funcionários, conforme o artista pediu em seu testamento.