Xbox esbanja grandes lançamentos após compra da Activision Blizzard

São Paulo

Após a Sony fazer uma apresentação sem grandes anúncios para o PlayStation e a abertura da Summer Game Fest ter os indies como protagonistas, as expectativas não eram das maiores para o Xbox Games Showcase, evento da Microsoft realizado no último dia 9.

A empresa não vinha dando sinais de estar em um bom momento em meio à crise que atinge toda a indústria de games. O número de assinaturas do Xbox Game Pass está estagnado, seus últimos grandes lançamentos tiveram recepção apenas mediana e a empresa acabara de realizar uma série de cortes e fechamento de estúdios.

No entanto, a Xbox surpreendeu. Quase como uma resposta aos céticos, a empresa apresentou uma lista generosa de lançamentos para os próximos meses —com a ajuda da Activision Blizzard, que participou do show pela primeira vez após a finalização de sua compra pela Microsoft. No fim, a apresentação foi uma das mais promissoras do Summer Game Fest.

Foram vistos jogos de tamanhos e estilos variados, indo dos indies a grandes produções envolvendo novas e velhas franquias. Separei os cinco principais anúncios do show, mas vale a pena assistir ao evento completo.

Doom: The Dark Ages

Confirmando rumores pré-show, o Xbox Games Showcase começou com do novo capítulo da conhecida franquia de jogos de tiro em primeira pessoa.

Situado na Idade Média, o game funciona como uma prequel de "Doom" (2016) e "Doom: Eternal". Mesmo assim, ainda estamos falando de "Doom", portanto pode esperar por muitos demônios para abater, armas exageradamente mortíferas para encontrar e um ritmo frenético de ação.

O lançamento está previsto para 2025 nos PCs e consoles PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Perfect Dark

Quem finalmente deu as caras foi a heroína Joanna Dark, em um trailer do reboot da franquia "Perfect Dark".

No vídeo, foi possível ver a protagonista usando uma série de equipamentos de espionagem em uma missão de infiltração no Cairo. A jogabilidade parece alternar momentos de pura ação, com tiros e golpes de artes marciais, com outros mais lentos, em que o jogador precisa usar estratégia e furtividade para superar os inimigos.

Apesar de terem se passado três anos e meio desde que o estúdio The Initiative anunciou que trabalhava no título, ainda não foi divulgada uma data de lançamento. O jogo deve ter versões para PC e consoles Xbox Series X/S.

Dragon Age: The Veilguard

Mostrando que não vive só dos games desenvolvidos por seus estúdios, a Microsoft abriu espaço para alguns parceiros mostrarem o que preparam para os próximos meses. Entre eles está a Eletronic Arts, que apresentou um pouco da história do título de RPG do renomado estúdio BioWare.

A sequência de "Dragon Age: Inquisition" (lançado em um longínquo 2014) trará de volta personagens icônicos e apresentará novos companheiros com quem o jogador poderá lutar e se relacionar (se é que você me entende…)

Será que o novo RPG da BioWare aproveitará o embalo de "Baldur’s Gate 3" e dará início a uma nova era de ouro dos jogos do gênero? Saberemos em breve, já que o jogo tem lançamento previsto ainda para este ano no PC e consoles PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Gears of War: E-Day

Outra confirmação de um boato que já estava circulando por aí: um novo "Gears of War" está a caminho.

"Gears of War: E-Day" se passa em um período crucial para a história da franquia, o Dia da Emergência. Quatorze anos antes do primeiro Gears of War, o Dia da Emergência marca o início da guerra da humanidade contra uma raça de monstros subterrâneos que atacou a superfície, mudando para sempre a história do planeta Terra.

O jogo ainda não tem data de lançamento prevista e deve chegar para PC e consoles Xbox Series X/S.

Call of Duty: Black Ops 6

Para encerrar o show, a Microsoft apresentou detalhes do próximo "Call of Duty", principal franquia de jogos de tiro em primeira pessoa da atualidade. A série foi adquirida com a compra da Activision Blizzard e se tornou um dos principais motivos da discórdia em torno do negócio.

Desenvolvido pelos estúdios Treyarch e Raven, "Call of Duty: Black Ops 6" promete implementar uma série de novidades na franquia, em especial na movimentação do jogador e nas opções de customização do gameplay.

Usando o início dos anos 1990 como pano de fundo de um thriller de ação e espionagem, os desenvolvedores também prometem uma campanha para um jogador mais robusta e interessante do que as últimas da franquia, que foram bastante criticadas por sua falta de criatividade.

O game tem lançamento previsto para 25 de outubro no PC e nos consoles PlayStation 4 e 5 e Xbox One e Series X/S. Além disso, pela primeira vez na série, o jogo estará disponível desde o lançamento no serviço de assinatura Xbox Game Pass.

Play

dica de game, novo ou antigo, para você testar

Senua’s Saga Hellblade 2

(PC e Xbox Series X/S)

Falando em Microsoft, "Senua’s Saga Hellblade 2" é um dos principais lançamentos da empresa para este ano. Com gráficos hiper realistas deslumbrantes e uma direção de som primorosa, que aproveita muito bem o sistema de áudio binaural, o game imerge o jogador na viagem psicótica da heroína Senua pela Islândia do tempo dos vikings. Não espere, porém, um jogo repleto de ação. Trata-se quase de uma aventura narrativa com boas pitadas de suspense e terror.

novidades, lançamentos, negócios e o que mais importa

Além dos games, a Microsoft aproveitou o evento para anunciar três novas opções de consoles Xbox. Até o fim do ano a empresa começará a vender uma versão do Xbox Series X sem drive de disco, um novo Series S com SSD de 1 TB e uma edição especial do Series X com 2 TB de armazenamento.

Responsável pela organização do Summer Game Fest, Geoff Keighley confirmou no X a realização de uma nova edição do evento no ano que vem. Segundo a publicação, a apresentação continuará acontecendo em junho, na cidade de Los Angeles.

A Rogue Snail, desenvolvedora brasileira da série "Relic Hunters", afirmou em um post nas redes sociais que chegou a um acordo com a Gearbox, sua antiga publisher, para continuar o desenvolvimento de seu último jogo, "Relic Hunters Legend", de forma independente. O jogo foi lançado em acesso antecipado em setembro do ano passado.

Quem também ficou sem contrato com sua publicadora foi o estúdio brasileiro Ota Imon. Após lançar o excelente "Zet Zillions" pela Raw Fury, a empresa dispensou ao menos sete desenvolvedores devido à perda da fonte de renda.

A Sony anunciou a implementação da possibilidade de usar chats de voz do Discord diretamente no console PlayStation 5. A novidade será implementada gradualmente nas próximas semanas, começando pela Ásia.

Uma mulher foi detida ao tentar entrar na China com 350 cartuchos de Nintendo Switch escondidos no seu sutiã, afirmou o portal HK01, de Hong Kong. Segundo a publicação, funcionários da alfândega de Liantang, na província de Guangdong, desconfiaram do nervosismo da mulher e encontraram o contrabando avaliado em mais de US$ 10 mil (R$ 54 mil) em sua roupa íntima.

Uma atualização do jogo "Spider-Man 2" disponibilizada no dia 18 inclui uma nova roupa do Homem-Aranha para Miles Moral feita em parceria com o jogador de futebol brasileiro Vinicius Jr., do Real Madrid. Chamado de traje Ginga, o uniforme é preto com detalhes nas cores da bandeira do Brasil.

Download

games que serão lançados nos próximos dias e promoções que valem a pena

19.jun

"Echo Generation: Midnight Edition": R$ 73,99 (Switch), preço não disponível (PC)

20.jun

"Dicefolk": R$ 37,59 (Switch)

21.jun

"Dystopika": preço não disponível (PC)

"Elden Ring Shadow of the Erdtree"*: R$ 154,90 (PC), R$ 199,50 (PS 4/5), R$ 214,90 (Xbox One/X/S)

"Times & Galaxy": R$ 53,99 (Switch), preço não disponível (PC, PS 4/5, Xbox One/X/S)

25.jun

"Cozy Grove: Camp Spirit": grátis** (iOS, Android)

"Riven (Remake)": US$ 30,99 (Quest 2/3), preço não disponível (PC)

"Super Monkey Ball Banana Rumble": R$ 264,90 (Switch)

"Until Then": preço não disponível (PC, PS 5)

*Expansão

**Para assinantes Netflix