The New York Times atinge 10 milhões de assinantes e espera chegar a 15 milhões em quatro anos

Nova York | The New York Times

O The New York Times informou nesta quarta-feira (8) que superou os 10 milhões de assinantes em suas plataformas. A meta da companhia é atingir 15 milhões até o final de 2027.

No terceiro trimestre, o New York Times teve a inclusão de 210 mil assinantes em sua versão digital, que chegou a 9,41 milhões. A publicação ainda tem 670 mil assinantes do jornal impresso.

Fachada da sede do The New York Times - Jeenah Moon/Reuters

A The Times Co., responsável pela publicação, trouxe parceiros como serviços de notícias, receitas, games e os sites Wirecutter (especialista em avaliações) e The Athletic (voltado para esporte). Cerca de 3,8 milhões dos 9,41 milhões da versão digital são assinantes de ao menos dois dos serviços disponibilizados.

Meredith Kopit Levien, presidente e CEO da The Times Co., afirmou que os resultados mostram a força do veículo. "Isso nos ajuda no caminho para uma empresa maior e mais lucrativa", disse.

A companhia registrou um lucro operacional de US$ 89,8 milhões no terceiro trimestre, alta de 30,1% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita total foi de US$ 598,3 milhões, aumento de 9,3% na comparação com 2022.

Segundo os dados informados, o The Athletic, comprado pela companhia por US$ 550 milhões em 2022, teve um prejuízo de US$ 7,9 milhões no terceiro trimestre. O resultado foi melhor do que no mesmo período do ano passado, quando apresentou déficit de US$ 12,1 milhões.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

A expectativa da empresa é que o site apresente resultados positivos em três anos. A aquisição do The Athletic levou o New York Times a encerrar a editoria de esportes do jornal, com os repórteres e editores sendo transferidos para outras áreas.

Para o último trimestre deste ano, a empresa divulgou que espera que a receita total de assinaturas aumente de 8% a 11% em relação ao ano anterior, numa base ajustada, e que a receita obtida com publicidade digital aumente em um dígito.