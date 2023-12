Comento o caso de Helena, 61, que quer deixar uma renda de R$ 20 mil para a filha

Meu principal objetivo hoje é deixar para minha filha uma renda de R$ 20 mil mensais no futuro. Por isso, invisto quase tudo o que sobra em títulos do Tesouro Direto. Recebi um bom valor em ações, numa herança, e quero vender essas ações para investir em renda fixa, mas sei que as taxas devem cair constantemente nos próximos meses. Por isso pergunto: qual a melhor opção? Vendo todas as ações, pago o Imposto de Renda, mas travo uma taxa maior nos títulos de renda fixa? Ou vendo R$ 20 mil todo mês para não ter que pagar imposto, mas me conformo em travar taxas menores de juros?