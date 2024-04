Três fatos que ajudam a explicar um momento econômico confuso nos EUA

The New York Times

As notícias econômicas das últimas duas semanas foram suficientes para deixar até mesmo observadores experientes se sentindo confusos. A taxa de desemprego caiu. A inflação aumentou. O mercado de ações despencou, depois se recuperou, e depois caiu novamente.

No entanto, ao dar um passo para trás, a imagem se torna mais clara.

Comparado com a perspectiva em dezembro, quando a economia parecia estar em um caminho suave para um "pouso suave" surpreendentemente tranquilo, as notícias recentes têm sido decepcionantes. A inflação se mostrou mais teimosa do que o esperado. As taxas de juros provavelmente permanecerão em seu nível atual, o mais alto em décadas, pelo menos até o verão, se não até o próximo ano.

Lojas durante Black Friday em Nova York - Getty Images via AFP

Mude o ponto de comparação um pouco mais para trás, porém, para o início do ano passado, e a história muda. Naquela época, os analistas previam amplamente uma recessão, convencidos de que os esforços do Federal Reserve para controlar a inflação inevitavelmente resultariam em perdas de empregos, falências e execuções hipotecárias. E ainda assim, a inflação, mesmo considerando seus solavancos recentes, diminuiu significativamente, enquanto o restante da economia até agora escapou de danos significativos.

"Parece mesquinho reclamar de onde estamos agora", disse Wendy Edelberg, diretora do Projeto Hamilton, um braço de política econômica da Brookings Institution. "Este tem sido uma desaceleração notavelmente indolor, considerando o que todos nós nos preocupamos."

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

As oscilações mensais nos preços ao consumidor, no crescimento do emprego e em outros indicadores importam intensamente para os investidores, para quem cada centésimo de ponto percentual nas taxas do Tesouro pode afetar bilhões de dólares em negociações.

Mas para praticamente todos os outros, o que importa é o prazo um pouco mais longo. E, sob essa perspectiva, o horizonte econômico mudou de maneiras sutis, mas importantes.

A inflação é teimosa, mas não está disparando

A inflação, medida pela variação de 12 meses no índice de preços ao consumidor, atingiu o pico de pouco mais de 9% no verão de 2022. A taxa então caiu acentuadamente por um ano, antes de estagnar em cerca de 3,5% nos últimos meses. Uma medida alternativa preferida pelo Fed mostra uma inflação mais baixa —2,5% nos dados mais recentes, de fevereiro— mas uma tendência geral semelhante.

Em outras palavras: o progresso desacelerou, mas não reverteu.

Em uma base mensal, a inflação aumentou um pouco desde o final do ano passado, e os preços continuam a subir rapidamente em categorias específicas e para consumidores específicos. Proprietários de carros, por exemplo, estão sendo atingidos por uma tripla ameaça de preços mais altos da gasolina, custos de reparo mais altos e, principalmente, taxas de seguro mais altas, que subiram 22% no último ano.

Mas, em muitas outras áreas, a inflação continua a recuar. Os preços dos alimentos têm se mantido estáveis há dois meses e subiram apenas 1,2% no último ano. Os preços de móveis, eletrodomésticos e muitos outros bens duráveis têm caído. Os aumentos de aluguel se moderaram ou até mesmo se revertido em muitos mercados, embora isso tenha demorado a aparecer nos dados oficiais de inflação.

O restante da economia está indo bem.

A recente estabilização da inflação seria uma grande preocupação se fosse acompanhada por aumento do desemprego ou outros sinais de problemas econômicos. Isso colocaria os formuladores de políticas em uma situação difícil: tentar sustentar a recuperação e poderiam correr o risco de adicionar mais combustível ao fogo inflacionário; continuar tentando conter a inflação e poderiam levar a economia a uma recessão.

Mas isso não é o que está acontecendo. Fora a inflação, a maioria das notícias econômicas recentes tem sido tranquilizadora, se não otimista.

O mercado de trabalho continua a superar as expectativas. Os empregadores adicionaram mais de 300 mil empregos em março e adicionaram quase 3 milhões no último ano. A taxa de desemprego tem ficado abaixo de 4% por mais de dois anos, o período mais longo desde a década de 1960, e as demissões, apesar dos cortes em algumas empresas de destaque, permanecem historicamente baixas.

Os salários ainda estão subindo —não mais no ritmo acelerado do início da recuperação, mas a uma taxa que está mais próxima do que os economistas consideram sustentável e, crucialmente, mais rápida do que a inflação.

Os ganhos crescentes permitiram aos americanos continuar gastando mesmo que o dinheiro que acumularam durante a pandemia tenha diminuído. Restaurantes e hotéis ainda estão cheios. Os varejistas estão saindo de uma temporada de festas com vendas recorde, e muitos estão prevendo crescimento também neste ano. O gasto do consumidor ajudou a impulsionar uma aceleração no crescimento econômico geral na segunda metade do ano passado e parece ter continuado a crescer no primeiro trimestre de 2024, ainda que mais lentamente.

Ao mesmo tempo, setores da economia que tiveram dificuldades no ano passado estão mostrando sinais de recuperação. A construção de casas unifamiliares aumentou nos últimos meses. Os fabricantes estão relatando mais novos pedidos, e a construção de fábricas disparou, em parte devido aos investimentos federais na indústria de semicondutores.

As taxas de juros vão permanecer altas por um tempo

Portanto, a inflação está muito alta, o desemprego é baixo e o crescimento é sólido. Com esse conjunto de ingredientes, o livro de receitas padrão de formulação de políticas oferece uma receita simples: taxas de juros altas.

De fato, os funcionários do Fed sinalizaram que os cortes nas taxas de juros, que os investidores esperavam no início deste ano, agora provavelmente terão que esperar pelo menos até o verão. Michelle Bowman, membro do Fed, até sugeriu que o próximo movimento do banco central poderia ser aumentar as taxas, não reduzi-las.

A expectativa dos investidores de taxas mais baixas foi um grande fator na alta dos preços das ações no final de 2023 e no início deste ano. Essa alta perdeu força à medida que a perspectiva de cortes nas taxas se tornou mais incerta —mais atrasos poderiam significar problemas para os investidores em ações. Os principais índices de ações caíram acentuadamente na quarta-feira (10) após o relatório inesperadamente quente do IPC; o S&P 500 encerrou a semana com queda de 1,6%, sua pior semana do ano.

Enquanto isso, os mutuários terão que esperar por algum alívio das altas taxas. As taxas de hipotecas caíram no final do ano passado em antecipação aos cortes nas taxas, mas, desde então, subiram novamente, exacerbando a crise existente na acessibilidade à moradia. As taxas de juros em cartões de crédito e empréstimos automotivos estão nos níveis mais altos em décadas, o que é particularmente difícil para os americanos de baixa renda, que são mais propensos a depender desses empréstimos.

Há sinais de que os custos mais altos de empréstimos estão começando a ter um impacto: as taxas de inadimplência aumentaram, especialmente para os devedores mais jovens.

No entanto, no agregado, a economia resistiu à dura medicina das taxas mais altas. As falências e execuções hipotecárias de consumidores não dispararam, nem as falências de empresas. O sistema financeiro não entrou em colapso, como alguns temiam.

"O que deveria nos preocupar é se virmos a economia desacelerando sem que os números da inflação diminuam", disse Edelberg. Até agora, no entanto, isso não aconteceu. "Ainda temos uma demanda muito forte, e precisamos que a política monetária permaneça mais apertada por mais tempo."